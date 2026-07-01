La posible alineación titular de España para enfrentar a Austria

Tras quedarse con el primer lugar del Grupo H, España se prepara para el partido de 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Austria. Este jueves 2 de julio, el campeón de Europa se medirá con el 2° del Grupo J en un duelo de vida o muerte en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El ganador de este duelo se enfrentará en los octavos de final al vencedor del choque entre otras dos selecciones europeas: Portugal y Croacia.

A continuación, las posibles alineaciones de cada uno de los equipos.



La posible alineación de España vs Austria

POR - Unai Simón: El guardameta del Athletic sigue siendo una garantía bajo los tres palos. En la fase de grupos dejó su portería a cero en dos ocasiones y volvió a demostrar su importancia con varias intervenciones decisivas en el ajustado triunfo frente a Uruguay.

LD - Marcos Llorente: Su polivalencia lo convierte en una pieza muy valiosa para Luis de la Fuente. Puede actuar como lateral, carrilero o mediocampista, y su despliegue físico le permite mantener un ritmo altísimo durante los 90 minutos.

DFC - Pau Cubarsí: Con apenas 19 años ya afronta su primer Mundial como titular. El central del Barcelona destaca por su lectura del juego, serenidad para salir con el balón dominado y una personalidad poco común para su edad.

DFC - Aymeric Laporte: El defensor con mayor experiencia. Acumula 49 partidos y 2 goles con la selección española y aporta liderazgo en una zaga repleta de juventud.

LI - Marc Cucurella: El flamante refuerzo del Real Madrid se sostiene con el nivel que lo convirtió en una de las figuras de la Eurocopa 2024. Incansable para recorrer toda la banda, es un habitual asistidor.

MC - Rodri: Aunque todavía busca recuperar su mejor versión tras la lesión que sufrió meses atrás, sigue siendo el futbolista que marca el ritmo de España.

MC - Pedri: Sin relucir, el canario viene realizando un gran Mundial. Frente a Arabia Saudita fue uno de los jugadores más influyentes del equipo y ante Uruguay volvió a ser clave en la circulación del balón antes de ser sustituido en la segunda parte.

ED - Lamine Yamal: A sus 18 años ya suma 28 partidos y 7 goles con la selección absoluta. Aunque el Mundial no ha visto aún su mejor versión, España cuenta con un as bajo la manga para cuando llegue la hora de la verdad.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

MCO - Mikel Merino: El del Arsenal aporta llegada al área, juego aéreo y mucho sacrificio defensivo. Su inteligencia para ocupar espacios le permite aparecer tanto como interior como en posiciones más adelantadas cuando el partido lo requiere.

EI - Álex Baena: 3 goles en 19 partidos con el seleccionado para este mediocampista ofensivo que puede adoptar diferentes posiciones en el frente de ataque y que le imprime a su juego una fuerte agresividad. Viene de anotar el tanto del triunfo ante Uruguay.

DC - Mikel Oyarzabal: El héroe de la final de la Euro 2024 ya anotó dos tantos en esta Copa, alcanzando los 27 en 56 encuentros con La Roja. Hoy por hoy, el jugador de mejor relación con el arco rival de todo el plantel.

Así se vería la formación de España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensas: Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Pedri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Mikel Merino, Álex Baena

Delantero: Mikel Oyarzabal

Así se vería la formación de Austria (4-2-3-1)

Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Portero: Alexander Schlager

Defensas: Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba

Mediocampistas: Konrad Laimer, Nicolas Seiwald

Mediapuntas: Xaver Schlager, Romano Schmid, Marcel Sabitzer

Delantero: Marko Arnautović

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026