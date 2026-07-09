La posible alineación titular de España para enfrentarse a Bélgica

Después de vencer de forma agónica a Portugal en el infartante cruce de octavos de final de la Copa del Mundo 2026, España se prepara para medirse con Bélgica este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Con todo el plantel a disposición y sin bajas por lesión o suspensión, este es el posible once con el que Luis de la Fuente saldría al campo de juego en busca de la semifinal.

La posible alineación de España vs Bélgica

POR - Unai Simón: El arquero del Athletic no ha recibido un solo gol en lo que va del Mundial. Si ben lo han probado poco, transmite seguridad en cada intervención y es un jugador más para salir jugando con balón dominado desde el fondo.

LD - Pedro Porro: El lateral del Tottenham aporta una variante muy ofensiva por la banda derecha. Autor de un tanto ante Austria, su capacidad para incorporarse al ataque y la calidad de sus centros le permiten convertirse prácticamente en un extremo más cuando España domina la posesión.

DFC - Pau Cubarsí: A sus 19 años está disputando su primer Mundial y no le ha pesado en absoluto. Su tranquilidad para salir jugando y su madurez en los cruces han sido fundamentales para que España no sufriera en defensa.

DFC - Aymeric Laporte: El experimentado central viene haciendo un gran torneo. Jugó prácticamente todos los minutos del Mundial (fue reemplazado sobre el final ante Austria) y es un pilar del equipo con su liderazgo.

LI - Marc Cucurella: El flamante lateral del Real Madrid es de los españoles más destacados de este Mundial. Sabe proyectarse por la banda izquierda y es un gran asistidor, tal como lo fue en dos ocasiones ante Austria.

MC - Rodri: Poco a poco ha ido recuperando su mejor versión tras superar los problemas físicos que arrastraba antes del torneo. En estos cuatro partidos ha vuelto a ser el organizador del juego español, liderando al equipo en pases completados y recuperaciones en campo rival.

MC - Pedri: El canario acumula 46 partidos y 6 goles con la selección española. En este Mundial aún no ha brillado, pero es uno de esos jugadores que cuando está conectado hace mejores a todos sus compañeros.

ED - Lamine Yamal: Si bien abrió el marcador en un partido clave como lo era ante Arabia Saudita luego del empate en el debut ante Cabo Verde, se espera más del joven delantero del Barcelona. Su capacidad para romper líneas en el uno contra uno y generar ocasiones desde la derecha serán decisivas en las instancias restantes.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

MCO - Dani Olmo: Un volante ofensivo con mucho olfato goleador. Inicia las jugadas y sabe llegar a posición de peligro para terminarlas. Clave en la Euro 2024, aún ha marcado en esta Copa.

EI - Álex Baena: Un gol ante Uruguay y una asistencia a Pedro Porro en el triunfo sobre Austria resumen las estadísticas ofensivas de este enorme jugador del Atlético de Madrid. Colabora con la presión alta y es un futbolista de gran personalidad.

DC - Mikel Oyarzabal: El goleador de España en este Mundial con 4 tantos. Estuvo cerca de marcarle también a Portugal, pero no fue lo suficientemente preciso en los dos remates que tuvo. Siempre cerca del gol, sabe encontrar los espacios cuando no abundan.

Así se vería la formación de España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Pedri, Rodri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena

Centrodelatero: Mikel Oyarzabal

Así se vería la formación de Bélgica (4-3-3)

USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Jane Gershovich/ISI Photos/GettyImages

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper

Mediocampistas: Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Youri Tielemans

Centrodelatero: Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard



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