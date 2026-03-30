La posible alineación titular de España para enfrentarse a Egipto

Tras el contundente triunfo por 3 a 0 sobre Serbia en el Estadio de la Cerámica, la selección española se prepara para un nuevo examen. Este martes 31 de marzo recibirá a Egipto en el RCDE Stadium de Barcelona en un partido amistoso, buscando seguir consolidando al equipo mundialista.

Varios jugadores que no suelen ser titulares en el conjunto de Luis de la Fuente tendrán la oportunidad de sumar minutos y mostrarse en uno de los últimos partidos antes del Mundial 2026.

A continuación, el posible once titular con el que saldría a jugar La Roja:

La posible alineación de España vs Egipto

POR - Joan García: el arquero del Barcelona podría tener su debut en el arco del seleccionado tras no haber sido convocado ante Serbia. Y con el morbo de poder hacerlo justo en la casa de su ex-equipo...

LD - Pedro Porro: el lateral del Tottenham aporta profundidad constante por la banda derecha y llega con buen ritmo competitivo, siendo una opción confiable tanto en ataque como en defensa.

DC - Pau Cubarsí: con solo 19 años, el central culé juega con la experiencia y la templanza de un consagrado. Viene de jugar 83' ante Serbia y de ser titular en los dos encuentros anteriores.

DC - Dean Huijsen: otro joven central que viene pidiendo pista y podría meterse en el once como parte de la rotación en reemplazo de Laporte. Hasta el momento ha disputado 6 partidos con el seleccionado.

LI - Alejandro Grimaldo: de gran presente en el Bayer Leverkusen, es una pieza clave por su proyección ofensiva y su precisión en centros y pelota parada.

MC - Pablo Fornals: polifuncional, el del Betis puede asociarse en la mitad de la cancha o también ser utilizado más adelantado, casi como extremo. Frente a Serbia completó un 90% de pases correctos y creó una situación de gol en 45'.

MC - Martín Zubimendi: de gran nivel en el Arsenal, el ex-Real Sociedad ingresó frente a Serbia en el final del encuentro y espera ante Egipto tener una titularidad que le permita mostrarse para poder pelear un lugar entre los de arranque.

MC - Dani Olmo: el del Barcelona también fue suplente ante Serbia, por lo que se espera que inicie en este amistoso. Con 47 encuentros, es de los jugadores más experimentados en la convocatoria del entrenador.

EI - Yeremy Pino: el extremo del Crystal Palace puede comenzar por la derecha, pero es un jugador que siente el gol y llega a cualquier posición de ataque. Tiene 4 goles en 20 partidos jugados con la Roja.

ED - Víctor Muñoz: tras debutar con un gol ante Serbia, el extremo buscará consolidarse y aprovechar la confianza ganada para seguir sumando minutos.

Spain v Serbia - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

DC - Ferran Torres: 23 goles en 54 partidos para este gran delantero que goza el Barcelona y que ante Serbia aportó una asistencia ingresando desde el banco de suplentes. Será el referente de ataque, una posición en la que pelea un lugar con Oyarzabal.

Así se vería la formación de España (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Pablo Fornals, Martín Zubimendi, Dani Olmo

Delanteros: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Ferran Torres.

Así se vería la formación de Egipto (4-3-1-2)

FBL-KSA-EGY-FRIENDLY | -/GettyImages

Portero: Shobeir

Defensas: Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh

Mediocampistas: Ashour, Attia

Mediapuntas: Issa, Zizo, Trezeguet

Delanteros: Marmoush

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