La posible alineación titular de España para enfrentarse a Turquía

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA cierra su actividad de noviembre con un duelo de alto voltaje en el Grupo E.

La selección de España, que aún no está clasificada oficialmente para el Mundial de 2026, recibe en casa a la selección de Turquía, con el segundo puesto del grupo ya asegurado y en un partido que se disputará este martes 18 de noviembre.

La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, llega a este partido en un estado de forma pletórico: líder invicta, con 15 puntos y un impresionante récord de 19 goles a favor y cero en contra.

Tras golear 0-4 a Georgia en la última jornada, se espera que el técnico rote masivamente su alineación, dando descanso a los titulares y minutos a los suplentes. Enfrente estará el conjunto otomano, que vive un gran momento al sumar once partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Spain v Bulgaria - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

La posible alineación de España vs Turquía: jugador por jugador

POR: David Raya - El arquero del Arsenal recibirá la oportunidad de ser titular en este partido. Su gran juego con los pies es ideal para el estilo de La Roja.

LD: Marcos Llorente - El polivalente jugador del Atlético de Madrid aportará un despliegue físico impresionante por la banda derecha, una opción de lujo en la rotación.

DFC: Dani Vivian - El central del Athletic Club es pura contundencia y fuerza. Es un buen partido para probarlo en la tarea de frenar a la ofensiva turca y mostrarse ante el técnico.

DFC: Aymeric Laporte - El único de los titulares del último partido que repetiría, aportando su jerarquía, liderazgo y su vital salida con la pierna zurda.

LI: Alejandro Grimaldo - El lateral del Bayer Leverkusen, una de las mejores zurdas de Europa, aportará peligro constante con sus centros y pases filtrados.

Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Levan Verdzeuli/GettyImages

MC: Martín Zubimendi - El ancla del equipo. El pivote del Arsenal es el encargado del equilibrio táctico y de la primera distribución del juego, y repetiría en el once.

MC: Pablo Barrios - La joya del Atlético de Madrid aportará dinamismo, recorrido y calidad técnica en el interior, en una gran oportunidad para mostrarse.

MC: Fermín López - El jugador del FC Barcelona es pura energía y llegada. Su capacidad para pisar el área rival desde segunda línea será una amenaza constante.

ED: Yeremy Pino - El extremo del Crystal Palace es desequilibrio puro. Su velocidad y regate en el uno contra uno buscarán romper la defensa rival.

DC: Borja Iglesias - El 'Panda' será la referencia de área. Su potencia física, juego de espaldas y olfato goleador le dan un perfil diferente al ataque español.

EI: Dani Olmo - El talentoso atacante del FC Barcelona aportará su gran disparo de media distancia y su inteligencia para moverse entre líneas.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GEO-ESP | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

Así se vería la formación de España (4-3-3)

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Marcos Llorente, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo

: Marcos Llorente, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo Mediocampistas : Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fermín López

: Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fermín López Delanteros: Yeremy Pino, Borja Iglesias, Dani Olmo

Así se vería la formación de Turquía (4-2-3-1)

El conjunto turco, que llega en una racha de once partidos sin perder, saldrá con su once competitivo liderado por Arda Güler para intentar dar un golpe de autoridad, pese a ya tener el repechaje asegurado.

Portero: Mert Günok

Defensas: Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu

Mediocampistas: Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Mediapuntas: Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız

Delantero: Barış Alper Yılmaz

