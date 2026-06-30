La posible alineación titular de Estados Unidos para enfrentarse a Bosnia Herzegovina

Llegó la hora de la verdad para los Estados Unidos. Después de una gran fase de grupos, opacada en parte por la caída ante Turquía cuando el equipo ya estaba clasificado, uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo 2026 se enfrenta a Bosnia Herzegovina por los 16vos de final.

Sin margen de error, el equipo de Pochettino sale a jugar como el gran favorito a quedarse con el duelo. Quien se imponga en este duelo enfrentará en la siguiente instancia al ganador de Bélgica y Senegal.

La probable alineación titular de Estados Unidos vs Bosnia

POR - Matt Freese: El arquero del New York City FC se ha ganado la confianza de Mauricio Pochettino durante este Mundial. Seguro por arriba y con buen juego de pies, respondió cada vez que le tocó defender el arco estadounidense.

DFC - Alex Freeman: Una de las revelaciones del torneo para Estados Unidos. El joven defensor combina potencia física con una gran capacidad para incorporarse al ataque, una característica que le permite aportar profundidad sin descuidar espacios atrás.

DFC - Tim Ream: A sus 38 años continúa siendo un líder dentro y fuera del campo. Alcanza las 84 presencias con la selección, aportando experiencia en una defensa repleta de futbolistas jóvenes.

DFC - Chris Richards: Lleva desarrollando un Mundial muy sólido. Titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos, descansó ante Turquía y el equipo lo sintió.

MD - Sergiño Dest: Después de superar los problemas físicos que lo alejaron de la selección durante varios meses, volvió a convertirse en un jugador determinante. Velocidad y desborde por el costado derecho.

MC - Tyler Adams: Es el futbolista que marca el equilibrio del equipo. Con 56 partidos en el seleccionado, el del Bournemouth destaca por su intensidad en la recuperación y su capacidad para ordenar el juego y al resto de sus compañeros.

FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USA | PATRICK T. FALLON/GettyImages

MC - Malik Tillman: Movilidad entre líneas y una pieza clave para llevar a cabo la presión alta que propone Pochettino. Un jugador versátil, decisivo tanto defensiva como ofensivamente.

MI - Antonee Robinson: El lateral del Fulham recorre la banda izquierda de principio a fin. Fuerte en el mano a mano, ha marcado 5 goles en 56 partido con los Estados Unidos.

MP - Christian Pulisic: La gran figura de Estados Unidos, el que levanta la vara. En 88 partidos defendiendo la camiseta del país, acumula más de 33 goles, aunque no ha podido anotar en lo que va del Mundial.

MP - Weston McKennie: El de la Juventus combina despliegue físico, llegada al área y juego asociado. Su polifuncionalidad le permite desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo, algo que Pochettino aprovecha constantemente.

DC - Folarin Balogun: El delantero del Mónaco continúa siendo la principal referencia ofensiva del equipo. Con su capacidad atlética y su potencia física genera espacios permanentemente. Marcó dos ante Paraguay y va por más.

Así se vería la posible alineación de Estados Unidos (3-4-2-1)

Portero: Freese

Defensas: Freeman, Ream, Richard

Mediocampistas: Dest, Adams, Tillman, Robinson

Mediapuntas: Pulisic, McKennie

Delanteros: Balogun

Así se vería la posible alineación de Bosnia Herzegovina (4-4-2)

Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Portero: Vasilj

Defensas: Malic, Muharemovic, Katic, Kolasinac

Mediocampistas: Bairaktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic

Delanteros: Dzeko, Demirovic

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