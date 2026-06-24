La posible alineación titular de Estados Unidos para enfrentarse a Turquía

Turquía y Estados Unidos se verán las cara en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos llegan a esta fecha con realidades contrastantes: mientras el cuadro de las Barras y las Estrellas ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, Las Estrellas Crecientes fueron eliminadas de la competencia.

El duelo está programado para disputarse este jueves 25 de junio en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, California. A continuación te contamos cómo saldían ambas escuadras para este enfrentamiento.

La probable alineación titular de Estados Unidos

Estados Unidos ya tiene asegurado el primer lugar del Grupo D, por lo que Mauricio Pochettino tendrá que ser muy inteligente al momento de preparar su alineación para este duelo. Cuatro de sus jugadores cuentan con tarjeta amarilla: Folarin Balogun, Chris Richards, Antonee Robinson y Tyler Adams. En caso de que alguno de estos elementos sea amonestado ante Turquía, se perderían la ronda de dieciseisavos de final.

Tomando esto en cuenta, este podría ser el once inicial de Estados Unidos para este duelo:

Portero: Matt Freese: El arquero del New York City FC ha tenido un rendimiento aceptable en la fase de grupos y se espera que se mantenga como titular ante Turquía. Estados Unidos solo ha recibido un gol en sus primeros dos partidos en este mundial.

Lateral derecho: Alex Freeman: El defensa del Villarreal ha tenido un mundial superlativo. En los primeros dos duelos, suma un gol y una asistencia.

Defensa central: Mark McKenzie: El zaguero del Toulouse podría recibir minutos ante Turquía, toda vez que Chris Richards tiene una tarjeta amarilla y el técnico del USMNT buscaría no arriesgarlo en un partido en el que prácticamente ya no se juega nada.

Defensa central: Tim Ream: El veterano defensa central del Charlotte FC es el líder del cuadro bajo estadounidense. A sus 38 años, Ream lleva la voz cantante en la defensa del cuadro de las Barras y las Estrellas. Un líder.

Lateral izquierdo: Sergiño Dest: Dest se ha reencontrado con su mejor versión en el PSV Eindhoven. El lateral estadounidense puede jugar como lateral por derecha o izquierda. Se suma muy bien al ataque.

Mediocampista central: Malik Tillman: El volante del Bayer Leverkusen es uno de los jugadores más interesantes de Estados Unidos. Es un medio con gran fortaleza física, capacidad para retener el balón y con buen disparo de larga distancia.

Mediocampista central: Sebastian Berhalter: El futbolista británico naturalizado estadounidense tomaría el lugar de Tyler Adams para el choque ante Turquía. El jugador del Vancouver Whitecaps destaca por su buen manejo de balón, y su capacidad para aportar en defensa y ataque.

Mediocampista central: Weston McKennie: El medio de 27 años de la Juventus es uno de los líderes de este equipo. McKennie se puede adaptar a lo que necesite el técnico, es un elemento muy versátil que colabora tanto en defensa como en ataque.

USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

Extremo derecho: Tim Weah: El atacante del Olympique de Marsella arrancaría como titular para el duelo ante los turcos. Se destaca por su gran velocidad y capacidad de desbordar por el costado.

Delantero centro: Ricardo Pepi: El delantero del PSV Eindhoven repitiría en el once titular de Pochettino. Ante la posibilidad de que Balogun vea otra tarjeta amarilla, el futbolista mexicoamericano jugaría como único nueve.

USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | John Dorton/USSF/GettyImages

Extremo izquierdo: Alejandro Zendejas: El atacante del Club América no ha tenido minutos en lo que va del torneo. Ante Turquía podría recibir una oportunidad, tomando en cuenta que Christian Pulisic continúa su recuperación y que su técnico no lo querría arriesgar en un duelo con poca importancia. También podría ser un buen momento para darle juego a Brenden Aaronson.

Así se vería la posible alineación de Estados Unidos (4-3-3)

Portero: Matt Freese

Defensas: Freeman, McKenzie, Ream, Dest

Mediocampistas: McKennie, Berhalter, Tillman

Delanteros: Weah, Pepi, Zendejas

Así se vería la posible alineación de Turquía (4-2-3-1)

Turkey v Paraguay -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Portero: Ugurkan Cakir

Defensas: Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu

Mediocampistas: Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu, Arda Güler

Delanteros: Yunus Akgun, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu