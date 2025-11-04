La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse al Club Brugge

El FC Barcelona se recuperó frente al Elche tras lo que fue la derrota en el Clásico ante el Real Madrid y buscará seguir por el camino de la victoria en la UEFA Champions League este miércoles.

Este es el posible once que podría sacar de inicio Hansi Flick para tratar de llevarse los tres puntos de tierras belgas.

La posible alineación del FC Barcelona vs Club Brugge

POR: WOJCIECH SZCZESNY - El portero polaco se perfila como la gran novedad bajo los tres palos del Barcelona. Ha mostrado seguridad y reflejos en los entrenamientos, destacando por su colocación y capacidad para anticiparse a los remates rivales.

LD: JULES KOUNDÉ - El lateral derecho francés aporta experiencia y solidez al equipo. Koundé destaca por su capacidad para incorporarse al ataque, su velocidad y su precisión en los centros, siendo un apoyo constante para los extremos. Defensivamente, su anticipación y capacidad para leer el juego le permiten cortar jugadas peligrosas y aportar equilibrio a la defensa.

FC Barcelona v Elche - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

DFC: PAU CUBARSÍ - El joven central de la cantera azulgrana sigue consolidándose como una pieza clave en la zaga. Cubarsí combina técnica y contundencia, mostrando seguridad en la marca y buena salida de balón desde atrás. Su presencia aporta confianza al equipo.

DFC: ERIC GARCÍA - El otro central sigue asentándose y ante la gran competencia que tiene con, sobre todo, Ronald Araujo, queda demostrado que Hansi Flick confía en él para ser su central titular, pagándole con gol como en uno de los partidos de esta temporada.

LI: ALEJANDRO BALDÉ - Lateral izquierdo con gran potencia y presencia física. Su firmeza en los duelos, rapidez en el cierre y capacidad para iniciar jugadas desde atrás lo hacen un elemento clave en la defensa.

MCD: MARC CASADÓ - El canterano es el encargado de iniciar las jugadas desde abajo. Pese a que tiene habilidades para generar el juego, sus tareas son más defensivas.

MCD: FRENKIE DE JONG - El holandés es el cerebro del equipo. De Jong será el encargado de marcar los tiempos, distribuir el balón y romper líneas con sus conducciones. Su experiencia y visión de juego serán claves para dominar el mediocampo.

MD: LAMINE YAMAL - Con apenas 18 años, el extremo derecho se ha convertido en una de las grandes joyas del fútbol mundial. Regate, desparpajo y capacidad para romper defensas hacen de Lamine un factor desequilibrante cada vez que encara.

MCO: FERMÍN LÓPEZ - Jugador versátil con visión y llegada. Capaz de conectar líneas, moverse entre espacios y generar profundidad ofensiva, suma creatividad al sistema de ataque.

FC Barcelona v Elche - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MI: MARCUS RASHFORD - El delantero inglés es la referencia ofensiva del Barcelona. Rashford destaca por su velocidad, definición y capacidad para desequilibrar defensas cerradas. Su presencia obliga a los centrales del Elche a prestar atención constante, liberando espacios para los mediapuntas y extremos.

DC: FERRÁN TORRES - El tiburón se ha recuperado a tiempo para el duelo frente al Real Madrid y se espera que, ante la baja de Lewandowski, siga como referencia de área del FC Barcelona.

Así se verá la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Wojciech Szczęsny

Defensas: Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Eric García, Jules Kounde

Centrocampistas: Marc Casadó, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford

Delantero: Ferran Torres.

Así se vería la formación del Club Brugge (4-1-4-1)

Portero: Nordin Jackers

Defensas: Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Joel Ordoñez, Kyriani Sabbe

Mediocampista: Aleksandar Stankovic

Volantes ofensivos: Christos Tzolis, Hans Vanaken, Lynnt Audoor, Carlos Forbs

Delantero: Nicolò Tresoldi.

