Lamine Yamal pudo haber dejado el Barcelona por solo 5 millones de euros

No hace tanto tiempo, el interés “concreto” del Bayern Múnich en Lamine Yamal hizo que los gigantes de la Bundesliga consideraran fichar al prodigio del Barcelona incluso antes de que hiciera su debut con el primer equipo culé.



El acuerdo propuesto finalmente fracasó después de un cambio en la representación del jugador, según informes en Alemania.

Yamal hizo su primera aparición en la categoría absoluta a los 15 años, se estableció como titular habitual a los 16 y fue campeón de Europa cuando cumplió 17. Sin embargo, el talento del español era evidente incluso antes de que comenzara su carrera profesional.

FC Barcelona v Real Betis - LaLiga Santander | Eric Alonso/GettyImages

El Bayern envió una delegación de dos hombres: el director deportivo Hasan Salihamidžić y el director técnico Marco Neppe a Madrid para reunirse con el exjugador español convertido en agente Iván de la Peña en febrero de 2022.

Inicialmente, bajo el pretexto de discutir un acercamiento a Gavi, que en ese momento tenía solo 17 años, la pareja con base en Baviera había organizado la reunión con la intención oculta de atraer a Yamal, de 14 años, afirma Christian Falk de SPORT BILD .

La dupla del Bayern fue descrita como "desesperada" por cerrar un contrato con el joven fenómeno, que se burlaba de cualquier rival que se enfrentara a su cantera. De la Peña prometió, obedientemente, transmitir su admiración a los padres de Yamal, a quienes Salihamidžić y Neppe deseaban conocer en persona lo antes posible.

Las negociaciones nunca llegarían tan lejos. A finales de 2022, Yamal cambió a De la Peña por el supuesto superagente Jorge Mendes. El representante de estrellas como Cristiano Ronaldo y José Mourinho fue, según informes, más directo en cuanto a un posible acuerdo.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Franz Kirchmayr/GettyImages

A Yamal no se le habría permitido salir de España con destino a Múnich hasta cumplir 16 años en julio de 2023, pero Mendes le fijó al Bayern un precio con seis meses de antelación: 5 millones de euros (5,9 millones de dólares).

Considerando que Yamal es posiblemente el mejor jugador del mundo en su posición, esa suma parece hoy una ganga. Sin embargo, el Bayern optó por esperar el momento oportuno antes de fichar a un joven de 15 años que aún no había debutado con la absoluta.

Casi al mismo tiempo, el Paris Saint-Germain supuestamente manifestó su interés en Yamal, cuyo contrato estaba a punto de expirar ese verano. Para disuadir estas insinuaciones, el entonces entrenador del Barça, Xavi Hernández, supuestamente le ofreció a Yamal su debut en abril de 2023 a cambio de su compromiso con el club.

Tras convertirse en el jugador más joven de la historia del Barcelona con 15 años y 291 días, Yamal firmó un contrato hasta junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Para entonces, sería demasiado tarde para que el PSG, el Bayern o cualquier otro pretendiente intentara sacar a Yamal de Cataluña.