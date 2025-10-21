El FC Barcelona se prepara para recibir al Olympiakos este martes 21 de octubre de 2025, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Tras su traspié en la jornada 2 ante el PSG, los culés buscarán reivindicarse y sumar puntos clave para mantener sus aspiraciones en el torneo continental.

El equipo llega con la misión de imponerse en casa, desplegando su característico juego de posesión y ofensiva dinámica, mientras trata de ajustar detalles defensivos que le permitan controlar a un rival sólido y competitivo.

Por su parte, Olympiakos intentará hacer valer su experiencia en competiciones europeas, planteando un desafío que pondrá a prueba la capacidad táctica y física del Barcelona, anticipando un duelo intenso y disputado.

La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse al Olympiakos

POR: WOJCIECH SZCZESNY – El portero polaco se distingue por su seguridad bajo los tres palos. Sobresale por sus reflejos, lectura del juego y habilidad para anticiparse a los disparos, lo que le permite mantener el arco protegido en todo momento.

Szczesny, FC Barcelona | Judit Cartiel/GettyImages

LD: JULES KOUNDÉ – Lateral derecho francés que combina solidez defensiva con proyección ofensiva. Su velocidad, precisión en los centros y capacidad para sumarse al ataque lo convierten en un apoyo constante para los extremos, mientras que su lectura del juego le permite cortar jugadas y mantener el equilibrio defensivo.

DFC: PAU CUBARSÍ – Central joven y prometedor, destaca por su técnica y contundencia. Seguro en la marca, con buena salida de balón, aporta confianza y estabilidad a la defensa.

DFC: ERIC GARCÍA – Defensor central experimentado, confiable en la marca y con capacidad para incorporarse al juego desde atrás. Su anticipación y comprensión táctica lo consolidan como un pilar defensivo.

LI: GERARD MARTÍN – Central poderoso y líder, sobresale en los duelos aéreos y en la lectura del juego. Su seguridad en los cortes y en la salida del balón mantiene la estructura defensiva intacta.

MCD: PEDRI – Mediocampista creativo, con visión de juego, precisión y capacidad para abrir espacios. Su movilidad y entendimiento táctico lo convierten en un eje fundamental en el medio campo.

MCD: FRENKIE DE JONG – Cerebro del equipo, controla los ritmos, distribuye el balón y conecta líneas con sus conducciones. Su experiencia y visión son clave para dominar el mediocampo.

MD: LAMINE YAMAL – Joven extremo con regate, desparpajo y capacidad para desequilibrar defensas. Su talento lo convierte en un jugador impredecible y decisivo en ataque.

MCO: FERMÍN – Versátil y creativo, combina visión, llegada desde banda y capacidad de filtrado. Puede adaptarse a distintos sistemas ofensivos y generar oportunidades de gol. En el último partido de liga volvió a jugar tras haberse recuperado de su lesión.

MI: MARCUS RASHFORD – Delantero rápido y preciso, destaca por su definición y habilidad para romper defensas cerradas. Su presencia genera espacios para sus compañeros.

DC: ROONY – El futbolista sueco podría hacer su debut en esta Champions League. Ante la baja de Lewandowski, Flick podría optar por colocar a Roony Bardghji como 9 después de sus buenos minutos ante el Girona.

Así se verá la formación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Wojciech Szczęsny

Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde

Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Fermín, Marcus Rashford

Delantero: Roony Bardghji

Así se vería la formación del Olympiakos (4-2-3-1)

Por su parte, el Olympiakos podría repetir el mismo esquema que utilizó en el partido contra el Arsenal, a pesar de que el resultado no fue favorable.

Portero: Konstantinos Tzolakis

Defensas: Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega

Centrocampistas: Santiago Hezze, David García

Mediapuntas: Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence

Delantero: Ayoub El Kaabi

