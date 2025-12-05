La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse al Real Betis

El FC Barcelona viajará a Sevilla para intentar defender la posición de privilegio absoluto en LaLiga, tras ganar en el Spotify Camp Nou al Atlético de Madrid en la jornada intersemanal. Pero la tarea no será nada sencilla contra un Real Betis que viene con la moral por los cielos tras ganar el derbi de la ciudad el pasado fin de semana y de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Flick no tendrá disponibles a todos sus jugadores, pero las estrellas estarán presentes en este partido.

La posible alineación del Barcelona vs Real Betis

POR: Joan García - El guardameta español viene regresando a la titularidad y el equipo lo extrañaba; sin embargo, aún tiene que ponerse a punto y este es un duelo vital para hacerlo. Su juego de pies será vital para la salida limpia que busca Flick.

LD: Jules Koundé - En el lateral derecho estará Jules Koundé. El francés es el dueño absoluto de esa posición y nadie ha conseguido arrebatarle el puesto.

DFC: Eric García - El canterano volverá a su posición natural en el centro de la defensa, aportando equilibrio defensivo y una salida de balón pulcra. En el último partido frente al Atlético de Madrid le vimos jugar en el centro del campo, pero debido a la baja de Araújo es muy probable que Eric sea el central por derecha.

DFC: Pau Cubarsí - La elegancia en la zaga. Su capacidad para filtrar pases y romper líneas desde atrás es fundamental para iniciar los ataques del Barça.

LI: Alejandro Balde - Un puñal por la banda izquierda. Su velocidad y capacidad para llegar a línea de fondo son una de las principales armas ofensivas del equipo.

MD: Frenkie de Jong - El regreso esperado. Tras cumplir su sanción y superar la gripe que lo sacó de los últimos duelos, el neerlandés vuelve para tomar las riendas del equipo, aportando conducción, control y llegada al área.

MC: Marc Casadó - El canterano se mantiene en el once gracias a su inteligencia táctica. Su labor será dar equilibrio y recuperar balones para permitir que De Jong y los atacantes brillen.

MCO: Marcus Rashford - El inglés aportará vértigo y pegada. Su capacidad para recortar hacia el centro y buscar el disparo será una amenaza constante para la defensa del Betis.

ED: Lamine Yamal - La joya de la Masía partirá desde la banda, buscando el uno contra uno y generar desequilibrio con su regate y visión de juego. Lamine es el jugador más determinante del Barcelona y parece que ya hadejado atrás sus problemas de pubalgia.

EI: Raphinha - El brasileño ya se ha recuperado de su lesión y tuvo algunos minutos en Stamford Bridge. Flick podría apostar de inicio por él y volveríamos a ver e nuevo al tridente titular del FC Barcelona.

DC: Robert Lewandowski - El goleador polaco es la referencia indiscutible. Su oficio para jugar de espaldas y su letalidad dentro del área son la mayor esperanza de gol del Barcelona.

Así se vería la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Alejandro Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, Jules Kounde

Mediocampistas: Marc Casadó, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Raphinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal

Delantero: Robert Lewandowski.

Así se vería la alineación del Real Betis (4-2-3-1)

Real Betis Balompie v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4 | Fran Santiago/GettyImages

Portero: Álvaro Vallés

Defensas: Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra, Aitor Ruibal

Mediocampista: Nelson Deossa, Marc Roca

Volantes ofensivos: Ez Abde, Pablo Fornals, Pablo García

Delantero: Cucho Hernández

