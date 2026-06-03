La posible alineación titular de Francia para enfrentarse a Costa de Marfil

La selección de Francia continúa su preparación para el Mundial 2026 con un exigente amistoso frente a Costa de Marfil, rival que también participa en la Copa y que cuenta con varias figuras compitiendo en las principales ligas europeas. El encuentro se disputará este jueves 4 de junio en el Stade de la Beaujoire de Nantes y será la primera de las dos pruebas que tendrá el conjunto de Didier Deschamps durante esta ventana FIFA.

La posible alineación del Francia vs Costa de Marfil

POR: Mike Maignan – Desde el retiro internacional de Hugo Lloris se convirtió en el dueño indiscutido del arco francés. Además de sus reflejos, destaca por la personalidad con la que lidera la última línea y por su capacidad para jugar bajo presión iniciando jugadas desde atrás.

LD: Jules Koundé – Ha probado ser en Barcelona uno de los mejores laterales del mundo. Sabe llegar bien al área rival, pero sin descuidar su labor defensiva.

DC: Ibrahima Konaté – La ausencia de William Saliba le abre la puerta a la titularidad. Potente en el juego aéreo y difícil de superar en velocidad, deberá jugar el Mundial sabiendo que está en la mira del Real Madrid.

DC: Dayot Upamecano – Suele ser el encargado de romper líneas desde el fondo y acelerar la salida del equipo. Impasable en cualquier duelo físico.

LI: Theo Hernández – Juega de lateral, pero tiene alma de extremo. En muchas fases del partido aparece más cerca del área rival que de la propia. Su potencia para recorrer toda la banda izquierda sigue siendo una de las armas más peligrosas del conjunto de Deschamps.

MC: Aurélien Tchouaméni – El equilibrio en la mitad de la cancha. Recupera, cubre espacios y permite que los futbolistas más ofensivos jueguen con libertad. Su importancia táctica es enorme aunque no siempre aparezca en las estadísticas.

MC: N'Golo Kanté – A sus 35 años continúa siendo una garantía cuando se trata de recuperar la pelota. Su despliegue sigue sorprendiendo y la experiencia acumulada en más de una década con Francia lo convierte en una voz autorizada dentro del grupo.

France v Israel - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A2 | Franco Arland/GettyImages

MC: Adrien Rabiot – Un jugador 'box to box'. Aporta equilibrio, distribuye la pelota, se asocia en el juego y llega al gol.

ED: Ousmane Dembélé – Después de mucho tiempo conviviendo con lesiones, encontró estabilidad y explotó todo su potencial. Su desequilibrio en espacios reducidos y su habilidad para eliminar rivales en el uno contra uno pueden romper cualquier esquema defensivo. Y llega con la confianza de haber levantado, una vez más, la Champions League.

DC: Kylian Mbappé – El as de espadas. Una sola intervención suya puede cambiar el partido en un abrir y cerrar de ojos. El del Madrid es el gran candidato a ser el goleador de la Copa del Mundo, tal como lo hizo en Qatar 2022.

EI: Marcus Thuram – Su capacidad para fijar marcas y jugar de espaldas le da aire al equipo y genera espacios para el resto de sus compañeros. Viene de ser una de las grandes figuras del Inter campeón de Italia.

Así se vería la formación de Francia (4-3-3)

FBL-WC-2026-EUR-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot

Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram

Así se vería la formación de Costa de Marfil (4-4-2)

Scotland v Ivory Coast - International Friendly | Molly Darlington/GettyImages

Portero: Yahia Fofana

Defensas: Wilfried Singo, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka, Ghislain Konan

Mediocampistas: Franck Kessié, Seko Fofana, Jean Michaël Seri, Nicolas Pépé

Delanteros: Simon Adingra, Evann Guessand

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