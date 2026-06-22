La posible alineación titular de Francia para enfrentarse a Irak

Tras vencer por 3 a 1 a Senegal en su debut en esta Copa del Mundo 2026, Francia se prepara para su siguiente compromiso. Este lunes 22 de junio se medirá con Irak por la segunda jornada del Grupo I en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Una victoria depositará al último subcampeón en los 16vos de final.

La posible alineación del Francia vs Irak

POR - Mike Maignan: Personalidad y buen juego con los pies para un equipo al que le gusta salir jugando. Ante Senegal respondió, aunque podría haber hecho algo más en el gol de Mbaye.

LD - Jules Koundé: Aunque muchos lo consideran central, lleva varias temporadas rindiendo a gran nivel como lateral derecho. Su inteligencia táctica le permite interpretar distintos momentos del partido y suele ser una pieza importante para equilibrar un equipo con tantos jugadores ofensivos.

DFC - Dayot Upamecano: Fue el jugador que más pases hizo en el triunfo sobre Senegal, evidenciando la inclinación de Francia de salir jugando prolijo desde abajo. Ganó casi todos sus duelos terrestres gracias a su potencia y lectura del juego.

FIFA World Cup 2026France v Senegal | ANP/GettyImages

DFC - William Saliba: Otro central acostumbrado a tomar riesgos. Llegó al Mundial con algunas dudas físicas, pero estará desde el arranque.

LI - Theo Hernández: Sigue siendo uno de los laterales más ofensivos del fútbol internacional. Su velocidad para recorrer toda la banda y su capacidad para generar peligro en los últimos metros lo convierten en un arma muy valiosa cuando Francia necesita abrir defensas cerradas.

MC - Aurélien Tchouaméni: El equilibrio al equipo. Frente a Senegal volvió a demostrar su importancia recuperando balones y ofreciendo siempre una línea de pase para facilitar la salida desde el fondo. Parte de la columna vertebral del equipo.

MC - Adrien Rabiot: Pocos jugadores entienden tan bien los ritmos de los partidos como él. Puede actuar cerca del mediocentro para ayudar en la construcción o adelantar metros para asociarse con los atacantes. El complemento perfecto para Tchouaméni.

ED - Michael Olise: Llega a este Mundial en el mejor momento de su carrera. Después de una temporada brillante que lo colocó en la mira del Real Madrid, se ha convertido en una amenaza constante gracias a su zurda, capacidad de desequilibrio y facilidad para generar ocasiones de gol. La asistencia a Mbappé en el primer tanto ante Senegal es solo una muestra de lo que es capaz de hacer.

EI - Désiré Doué: Los 21 años que marcan su documento no condicen con la personalidad que y el desparpajo que muestra para jugar. Un arma más con la que cuenta Francia en su inagotable catálogo de atacantes.

MCO - Ousmane Dembélé: Más maduro en la toma de decisiones y con una enorme confianza tras sus éxitos recientes en PSG, se ha convertido en un líder dentro del campo de juego. Se mueve por todo el frente de ataque y llega con mucha facilidad al gol.

DC - Kylian Mbappé: Sus doblete ante Senegal lo convirtió en el máximo goleador de la historia del seleccionado francés con 58 goles, superando a Olivier Giroud. Es posiblemente el delantero más peligroso del fútbol mundial gracias a su capacidad de desequilibrio, su inteligencia para jugar sin el balón y su contundencia dentro del área.

Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

FBL-WC-2026-TRAINING-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

Mediapuntas: Michael Olisé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación de Irak (4-4-2)

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

Portero: Jalal Hachim

Defensas: Hussein Ali, Zaid Tahsen, Akam Hashem, Merchas Doski

Mediocampistas: Ibrahim Bayesh, Amir Al Ammari, Zidane Iqbal, Ali Jassim

Delanteros: Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi

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