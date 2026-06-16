La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentarse a Croacia

La selección de Inglaterra inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 enfrentándose a Croacia en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel busca comenzar con el pie derecho en un Grupo L que también integran Ecuador y Costa de Marfil, por lo que sumar puntos desde el estreno puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación.

A continuación, te dejamos las posibles alineaciones titulares de ambos equipos para este compromiso programado para el miércoles 17 de junio a las 16:00 horas (EE.UU.), 14:00 horas (México) y 22:00 horas (España).

La posible alineación de Inglaterra vs Croacia

POR - Jordan Pickford: El arquero del Everton acumula 84 partidos defendiendo el arco de la selección inglesa. Un referente y un portero de enormes condiciones que se prepara para disputar su tercera Copa del Mundo.

LD - Reece James: Las lesiones han condicionado buena parte de los últimos años de su carrera, pero cuando está en plenitud física es uno de los laterales más completos del mundo. Tiene una gran personalidad, potencia y es especialmente peligroso con los centros.

DFC - Marc Guéhi: Rápido en los cruces y sólido en el uno contra uno, llega al Mundial luego de una gran temporada en el Manchester City, donde le dio solidez a una defensa que venía golpeada.

DFC - John Stones: Es el central con más experiencia del equipo y uno de los líderes del vestuario. Además de su solvencia defensiva, destaca por su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo y romper líneas con el balón dominado.

LI - Nico O'Reilly: Una de las grandes sorpresas del plantel inglés. Formado como mediocampista, ha demostrado una notable adaptación al lateral izquierdo gracias a su despliegue físico, inteligencia táctica y buena técnica en espacios reducidos.

MC - Elliot Anderson: El joven mediocampista del Nottingham Forest atraviesa el mejor momento de su carrera y se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su intensidad y versatilidad. Tiene 23 años y apenas 9 encuentros jugados con la selección.

MC - Declan Rice: Equilibrio y presencia en la mitad de la cancha. Recupera, cubre espacios y ordena a sus compañeros. Tácticamente, de los jugadores más importantes del plantel.

ED - Bukayo Saka: Desde hace varios años uno de los jugadores más determinantes de Inglaterra. Su velocidad, regate y capacidad tanto para marcar como para asistir lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa rival.

MCO - Jude Bellingham: A pesar de su juventud es uno de los líderes futbolísticos del equipo. Llega al Mundial como la principal referencia creativa de Inglaterra y con la responsabilidad de ser el jugador alrededor del cual gira buena parte del juego ofensivo.

England v New Zealand - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

EI - Anthony Gordon: Su crecimiento en las últimas temporadas le permitió ganarse un lugar, aunque Rashford también pelea por entrar. Tiene un enorme despliegue físico, es agresivo y muy inteligente para atacar los espacios.

DC - Harry Kane: Simplemente, el mejor centrodelantero del mundo. Capitán, máximo goleador histórico de Inglaterra y una de las grandes figuras del torneo, lleva marcados 79 goles en 114 partidos con los Tres Leones.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford.

Defensas: Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly.

Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham

Extremos: Bukayo Saka, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane.

Así se vería la formación de Croacia (3-5-2)

Croatia v Slovenia - International Friendly | Pixsell/MB Media/GettyImages

Portero: Dominik Livaković

Defensores: Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Josip Stanišić

Mediocampistas: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Ivan Perišić, Petar Sučić

Delanteros: Andrej Kramarić, Ante Budimir

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026