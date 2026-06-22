La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentar a Ghana

Inglaterra tiene motivos de sobra para ilusionarse. La goleada por 4-2 contra Croacia no hizo más que alimentar el hambre de victoria de los dirigidos por Thomas Tuchel. Ahora, los líderes del Grupo L viajarán a Boston para enfrentarse a Ghana en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

La posible alineación de Inglaterra

Harry Kane, Noni Madueke, Jude Bellingham, Inglaterra | Steve Limentani/ISI Photos/GettyImages

POR: Jordan Pickford - Desde Rusia 2018 es intocable en el arco inglés. A veces tiene alguna performance que invita a la crítica, pero no pasa mucho tiempo que salva al equipo y se gana la ovación de todo el estadio. A esta altura, eso ya forma parte de su encanto.

LD: Reece James - Su partido contra Croacia pide revancha. Ghana puede darle la posibilidad de sacarse esa espina, aunque el duelo con Kamaldeen Sulemana no va a ser fácil. Estos últimos meses tuvo visitas frecuentes a la enfermería, pero cuando logra continuidad le cambia el partido al equipo.

DFC: Ezri Konsa - No es el futbolista que más se nombra, de hecho, habrá quien no lo conoce y probablemente eso le encanta porque le saca una presión de encima. Juega muy bien por arriba y cierra los espacios por los que podría escabullirse algun rival. No terminó muy bien contra Croacia, asi que si Tuchel lo mantiene, va a ser una prueba a su capacidad para ordenar a una defensa que viene de sufrir más de lo que se esperaban.

DFC: Marc Guéhi - Es uno de los defensores ingleses de más crecimiento y eso se nota en la seguridad que desprebde cuando está en el campo de juego. No fue titular en el debut mundialista, pero Tuchel podría darle la posibilidad de ser titular contra Ghana.

LI: Nico O'Reilly - Hace no mucho era mediocampista y ahora aparece por el lateral izquierdo haciéndolo parecer fácil. Tiene recorrido y buena técnica. Contra Crocia atacó y defendió, e incluso se quedó con ganas de ampliar el marcador el mismo.

MC: Elliot Anderson - A sus 23 años, está viviendo un sueño. Está jugando su primer mundial y no solo eso, también le dio una asistencia a Jude Bellingham para su gol. Por supuesto todavía hay cuestiones que ajustar, aunque su comienzo dejó buenas sensaciones.

MC: Declan Rice - Ordena todo el mediocampo, por no decir al equipo completo. Inglaterra gira alrededor de su capacidad para ocupar espacios y darle orden a todo lo que sucede a su alrededor. El córner que terminó en gol ante Croacia fue otro recordatorio de una virtud que amplió muchísimo en los últimos años en el Arsenal.

MPD: Noni Madueke - Muchos hinchas cuestionaron la titularidad de Madueke en el debut... y al final fue el atacante que más daño hizo desde el arranque. Consiguió el penal e hizo llegar muchísimas pelotas al área que merecían un mejor final. Su actuación dejó en el aire la pregunta de si realmente alguien tiene asegurado el puesto de mediapunta.

MCO: Jude Bellingham - Es una superestrella mundial. Puede equivocarse en una jugada y para compensarlo, va y se vuelve el dueño del partido en la siguiente. Contra Croacia, de hecho, hizo las dos cosas y se dio el gusto de marcar el tercer gol de los Tres Leones.

MPI: Anthony Gordon - No rindió como se lo esperaba en el partido del miércoles. Estuvo muy tirado para atrás y no tuvo mucha influencia en la pelota. Marcus Rashford, en cambio, ingresó desde el banco y marcó el cuarto gol. De todas maneras, Tuchel valora que nunca desaparece y, si mantiene la titularidad, será para darle confianza de recuperar influencia cerca del área rival.

DC: Harry Kane - El capitán, el goleador, la referencia absoluta... que más se puede decir del delantero del Bayern Múnich? Erró un penal, tuvo que volver a patearlo y marcó. No le bastó que después metió un un gol de cabeza. Es el prototipo de delantero que está anclado en el área rival, y que responde con goles. Contra Croacia y este doblete, Kane llegó a los 10 goles en 12 partidos disputados en Mundiales.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Elliot Anderson, Declan Rice

Mediapuntas: Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane

Así se vería la formación de Ghana (4-2-3-1)

Brandon Thomas-Asante, Antoine Semenyo, Ghana | Xinhua News Agency/GettyImages

Portero: Benjamin Asare

Defensas: Marvin Senaya, Razak Simpson, Nicholas Opoku, Ebenezer Annan Minseh

Mediocampistas: Caleb Yirenkyi, Thomas Partey

Mediapuntas: Abdul Fatawu Issahaku, Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo

Delantero: Jordan Ayew

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