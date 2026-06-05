La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentarse a Nueva Zelanda

La selección de Inglaterra se enfrentará a Nueva Zelanda en el primero de los dos amistosos que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel afrontará antes de iniciar su participación en el Mundial 2026. En el Estadio Raymond James de la ciudad de Tampa, 'Los Tres Leones' buscarán volver al triunfo luego de la caída ante Japón y el empate frente a Uruguay.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los ingleses para este compromiso programado para el sábado 6 de junio a las 15:00 horas (EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación de Inglaterra vs Nueva Zelanda

POR - Jordan Pickford: Con más de 80 partidos internacionales en su carrera, el arquero del Everton ha sido titular en las últimas grandes citas. Reflejos, personalidad y precisión en los envíos largos. Su puesto parece fuera de discusión para Tuchel.

LD - Ezri Konsa: Aunque su posición natural es la de defensor central, se ha adaptado con solvencia al lateral derecho cuando la selección lo ha necesitado. Viene de varias temporadas de gran nivel en la Premier League y su versatilidad le permite ser una opción muy valorada por el cuerpo técnico.

DFC - John Stones: Cuando está sano, es uno de los líderes de la defensa inglesa. Su capacidad para sacar el balón jugado y romper líneas con pases desde el fondo lo convierten en una pieza clave. Las lesiones le han restado continuidad en los últimos tiempos, pero sigue siendo uno de los zagueros de mayor jerarquía del plantel.

DFC - Marc Guéhi: El salto al Manchester City no le ha pesado y el ex-Palace se ha consolidado como uno de los defensores más importantes de la Premier. Fuerte en el juego aéreo y muy seguro en los duelos individuales, llega con la confianza en alto.

LI - Nico O’Reilly: Originalmente mediocampista, ha demostrado que puede desempeñarse como lateral izquierdo gracias a su despliegue físico y calidad técnica. Uno de los que busca un lugar en el once inicial del Mundial.

MC - Kobbie Mainoo: Un jugador completo, importante en la contención y con llegada al área rival. A sus 21 años ya es visto como uno de los grandes proyectos del fútbol inglés, pero deberá pelear por un lugar entre los titulares para la Copa en una zona con mucha competencia.

England World Cup 2026 Camp | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

MC - Jordan Henderson: 88 partidos con la selección inglesa para el jugador más experimentado de la mitad de la cancha. A sus 35 años, se prepara para su cuarta participación en Mundiales.

ED - Marcus Rashford: Tras varias temporadas irregulares, parece haber encontrado nuevamente su nivel en Barcelona. Su velocidad y su capacidad para atacar espacios lo convierten en una de las armas más peligrosas del equipo.

MCO - Jude Bellingham: El motor y cerebro del equipo. Tiene 22 años, pero juega con la experiencia de un consagrado. Con la 10 en la espalda, se prepara para ser el líder futbolístico en una nueva Copa.

EI - Anthony Gordon: Recientemente anunciada su llegada al Barcelona, Gordon tiene todo para explotar en este Mundial: potencia e intensidad para presionar, velocidad y una gran capacidad para generar peligro por la banda izquierda. Es un jugador que ofrece desequilibrio constante.

DC - Harry Kane: El capitán y máximo goleador histórico de Inglaterra será la gran referencia ofensiva del equipo. Llega al Mundial tras una temporada extraordinaria en la que marcó 61 goles con el Bayern Múnich. 78 tantos en 112 partidos con Inglaterra para quien es, hoy por hoy, el mejor centrodelantero del mundo.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford.

Defensas: Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly.

Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Jude Bellingham

Extremos: Marcus Rashford, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane.

Así se vería la formación de Nueva Zelanda (4-2-3-1)

SOCCER: JUN 02 Haiti vs New Zealand | Icon Sportswire/GettyImages

Portero: Max Crocombe.

Defensores: Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon y Liberato Cacace.

Mediocampistas: Marko Stamenic, Alex Rufer, Elijah Just, Joe McCowatt, Ben Old Randall

Delantero: Chris Wood.

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