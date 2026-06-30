La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentarse a la RD del Congo

Inglaterra arrancará la instancia de mata-mata del Mundial 2026 ante Congo, con la obligación de pasar a octavos de final para enfrentarse con el ganador del cruce entre Ecuador y México.

La posible alineación de Inglaterra vs Congo

POR: Jordan Pickford - El arquero del Everton acumula 87 partidos defendiendo el arco de la selección inglesa. Un referente y un portero de enormes condiciones que está disputando su tercera Copa del Mundo.

LI: Nico O'Reilly - Una de las grandes sorpresas del plantel inglés. Formado como mediocampista, ha demostrado una notable adaptación al lateral izquierdo gracias a su despliegue físico, inteligencia táctica y buena técnica en espacios reducidos.

DFC: John Stones - Es el central con más experiencia del equipo y uno de los líderes del vestuario. Además de su solvencia defensiva, destaca por su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo y romper líneas con el balón dominado.

DFC: Ezri Konsa - El defensa central de 28 años de edad juega para el Aston Villa de la Premier League. Ofrece solidez y seguridad en la zona defensiva, cualidades siempre necesarias en una copa del mundo.

LD: Reece James - Las lesiones han condicionado buena parte de los últimos años de su carrera, pero cuando está en plenitud física es uno de los laterales más completos del mundo. Tiene una gran personalidad, potencia y es especialmente peligroso con los centros.

MC: Declan Rice - Equilibrio y presencia en la mitad de la cancha. Recupera, cubre espacios y ordena a sus compañeros. Tácticamente, de los jugadores más importantes del plantel.

MC: Elliot Anderson - El joven mediocampista del Nottingham Forest atraviesa el mejor momento de su carrera y se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su intensidad y versatilidad. Tiene 23 años y apenas 9 encuentros jugados con la selección.

EI: Anthony Gordon - Su crecimiento en las últimas temporadas le permitió ganarse un lugar, aunque Rashford también pelea por entrar. Tiene un enorme despliegue físico, es agresivo y muy inteligente para atacar los espacios.

MCO: Jude Bellingham - A pesar de su juventud es uno de los líderes futbolísticos del equipo. Llega al Mundial como la principal referencia creativa de Inglaterra y con la responsabilidad de ser el jugador alrededor del cual gira buena parte del juego ofensivo.

ED: Noni Madueke - El talentoso futbolista de los actuales campeones de la Premier League, el conjunto del Arsenal, es un extremo por derecha con gran proyección al ataque y también sacrificio al momento de participar en labores defensivas.

DC: Harry Kane - Simplemente, el mejor centrodelantero del mundo. Capitán, máximo goleador histórico de Inglaterra y una de las grandes figuras del torneo, lleva marcados 82 goles en 117 partidos con los Tres Leones.

Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026 | Mattia Ozbot/GettyImages

Así se vería la alineación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Nico O'Reilly, John Stones, Ezri Konsa, Reece James

Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson

Volantes ofensivos: Anthony Gordon, Jude Bellingham, Noni Madueke

Delantero: Harry Kane.

Así se vería la alineación de Congo (4-4-2)

Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Portero: Lionel Mpasi

Defensas: Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka

Mediocampistas: Brian Cipenga, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanael Mbuku

Delanteros: Yoane Wissa y Cedric Bakambu.

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