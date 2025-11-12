La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentarse a Serbia

La selección de Inglaterra atraviesa un momento arrollador en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los ingleses lideran con autoridad el Grupo K y se preparan para recibir a Serbia en Wembley, con la clasificación ya asegurada.

Los ingleses llegan a este duelo de las eliminatorias de la UEFA manteniendo su paso perfecto tras golear cinco por cero a Letonia, mientras que los serbios, pese a vencer tres por uno a Andorra, se mantienen en tercera plaza y de sacar un resultado positivo podrían avanzar en la clasificación.

La posible alineación de Inglaterra vs Serbia

POR: Jordan Pickford - El arquero del Everton tiene gran experiencia y ha sido pieza inamovible en las oncenas de Thomas Tuchel, además de ser pieza clave para que los ingleses no han recibido un solo tanto en estas eliminatorias.

LD: Djed Spense - Este hombre del Tottenham saltó a la banca en el primer duelo de este sector y desde ahí no ha dejado de aparecer. Volvió a ser llamado y seguramente lo veremos en la cancha como titular.

DFC: Ezri Konsa - Es la revelación de la eliminatoria, contra Serbia en la primera ronda marcó gol y posteriormente dio una asistencia frente a Gales, razón suficiente para volverlo a ver en el campo en este encuentro venidero.

Serbia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sebastian Frej/GettyImages

DFC: John Stones - Si bien con el Manchester City ha tenido altibajos en cuanto a los minutos disputados, recibió un llamado y así como dio un pase de gol contra Letonia, se espera que viniendo de atrás siga siendo un arma poderosa para los ingleses.

LI: Miles Lewis-Skelly - Si algo tiene la defensiva de esta selección es facilidad para llegar al área contraria y para muestra lo que ha hecho Myles en EFL Cup y en la Champions League donde ya ha puesto dos asistencias.

MD: Bukayo Saka - Lleva dos partidos consecutivos marcando con el Arsenal en la Premier League y Champions League, además de haber asistido y marcado en la pasada convocatoria frente a Gales y Letonia.

MCD: Elliot Anderson - Ha estado presente en los cuatro partidos de estas eliminatorias sumando partidos completos en tres ocasiones, salvo contra Galés ya que le cedió su lugar a Jordan Henderson cuando el juego ya estaba asegurado.

MCO: Declan Rice - Puso dos pases de gol frente a los serbios en su pasado enfrentamiento y seguro volverá a intentar hacer mella en el arco rival. Dispone de muchas herramientas para ofender de gran forma.

Latvia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Carl Recine/GettyImages

MI: Marcus Rashford - Gordon había hecho un buen papel en el pasado llamado rumbo a la Copa del Mundo, pero frente al Athletic en la Champions salió de cambio y es por eso que podríamos ver en el campo al jugador del Barcelona.

DD: Jude Bellingham - Apareciendo ya sea como delantero por izquierda o llegando de atrás, el nombramiento que llamó la atención fue el del jugador del Real Madrid, quien desde un amistoso contra Senegal en junio de este año no era tomado en cuenta.

DI: Harry Kane - No jugó contra Gales el pasado 9 de octubre, pero ese descanso le sirvió para tomar fuerza y marcar un doblete frente a Letonia en la goleada de cinco por cero. Estará sí o sí en el campo.

Así se vería la formación del Inglaterra (4-4-2)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Djed Spense, Ezri Konsa, John Stones, Miles Lewis-Skelly

Centrocampistas: Bukayo Saka, Elliot Anderson, Declan Rice, Marcus Rashford

Delanteros: Jude Bellingham, Harry Kane

Así se vería la formación de Serbia (3-5-2)

Portero: Djordje Petrovic

Defensas: Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Strahinja Pavlovic

Centrocampistas: Filip Kostic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Lazar Semardzic, Stefan Mitrovic

Delanteros: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic

