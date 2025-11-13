¿Por qué no es titular Jude Bellingham en el partido de Inglaterra ante Serbia?

Jude Bellingham lucha por volver con Inglaterra mientras Thomas Tuchel arma el equipo para enfrentar a Serbia en esta doble fecha FIFA por las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.

El mediapunta del Real Madrid podría esperar para volver al equipo de Inglaterra, ya que el entrenador Thomas Tuchel dijo el miércoles que no tiene prisa por cambiar su sistema para acomodar el regreso de la estrella del Real Madrid.

Jude Bellingham estará en el banquillo esta noche ya que Thomas Tuchel prefiere mantener a Morgan Rogers como número 10 en su once inicial más fuerte.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jude Bellingham will be on the bench tonight as Thomas Tuchel prefers to keep Morgan Rogers as number 10 in his strongest starting XI.



— @David_Ornstein pic.twitter.com/yStaDC71SE — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 13, 2025

"Son amigos, así que esto también puede ser una competencia amistosa", afirmó Tuchel en una conferencia de prensa antes del partido de Inglaterra en casa contra Serbia en la clasificación para la Copa del Mundo el jueves. "No tienen que ser enemigos, no tienen que odiarse. Son respetuosos, son amigos entre ellos, y en este momento compiten por la misma posición".

"¿Pueden jugar juntos? Sí, pero en una estructura diferente y tal vez no es el momento de cambiar nuestra estructura", aseguró el DT.

En contra de Bellingham está el hecho de que él y Phil Foden, otro mediocampista ofensivo que ha recuperado un lugar en el equipo, no han participado en una sesión de entrenamiento completa hasta ahora esta semana, dijo Tuchel. Eso sucederá más tarde el miércoles.

England v Senegal - International Friendly | Visionhaus/GettyImages

"No porque no nos gusten (ellos), no porque no lo merezcan individualmente, sino que siempre haremos lo que sea mejor para el equipo", dijo Tuchel a la estación de radio británica talkSPORT.

"Siempre haremos lo que sea mejor para ganar, siempre haremos lo que sea mejor para el equilibrio, y trataremos de mantener la claridad, incluso si eso significa que tenemos que tomar decisiones difíciles", expresó el entrenador que quiere llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL