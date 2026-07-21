La posible alineación titular de Inter Miami para enfrentarse a Chicago Fire

Después de un fantástico verano en donde vivimos una de las mejores Copa del Mundo de la historia y presenciamos a la selección de España proclamarse por segunda ocasión campeones del mundo, regresó la actividad en la Major League Soccer.

Esta semana el Inter Miami CF a cargo de Guillermo Hoyos recibirá en casa al Chicago Fire con su nueva figura, el goleador polaco Robert Lewandowski.

El compromiso está programado para este miércoles 22 de julio a las 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México) y 00:30 horas (España) desde el Nu Stadium.

De esa manera, los dejamos con la posible alineación del conjunto de Florida sin la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul que se encuentran de vacaciones.

La posible alineación de Inter Miami vs Chicago

Messi y De Paul no estarán presentes por que están de vacaciones | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense ha disputado todos los minutos de la temporada. Pero viene de haber perdido la titularidad en la selección de Canadá donde fue banca todo el Mundial 2026.

LD: Ian Fray - El lateral jamaiquino se hizo de la confianza del técnico y podría mantenerse en el once inicial.

DFC: Gonzalo Luján - El central argentino viene de ser titular en lugar de Maxi Falcón en el juego pasado, el cuerpo técnico ha comenzado a confiar más en él, después del bajón de nivel de Maxi Falcón.

DFC: Micael - El defensor brasileño se ha adueñado de la titularidad y es un infaltable en la zaga.

LI: Sergio Reguilón - El lateral español ha batallado con las lesiones este año, pero después de dos meses de trabajo, se espera que finalmente haya podido despedirse de las dolencias y se puede consolidar en la titularidad.

MD: David Ruiz - El mediocampista hondureño sería el encargado de suplir la ausencia de De Paul durante sus vacaciones.

MC: Yannick Bright - El mediocampista italiano ha cumplido cuando se ha requerido y se convertido en uno de los titulares del mediocampo.

MI: Telasco Segovia - El habilidoso talento venezolano es un infaltable por el sector izquierdo, se ha adaptado de maravilla al juego del club.

ED: Mateo Silvetti - El joven volante mixto podría ser el titular en lugar dd Messi durante sus días de vacaciones.

DC: Luis Suárez - El goleador uruguayo ha vuelto al once inicial con Guillermo Hoyos y nunca deja de ser un atacante peligroso.

EI: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante. Con Guillermo Hoyos ha sido colocado como extremo izquierdo.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón.

Centrocampistas: David Ruiz, Yannick Bright, Telasco Segovia.

Delanteros: Mateo Silvetti, Luis Suárez, Germán Berterame.

Así se vería la formación de Chicago Fire (4-3-3)

Portero: Christopher Brady.

Defensas: Jonatha Dean, Jack Elliott, Mbekezeli Mbokazi, Andrew Gutman.

Centrocampistas: Mauricio Pineda, Anton Saletros, Maren Haile-Selassie.

Delanteros: Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba.

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