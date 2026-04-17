La posible alineación titular de Inter Miami para enfrentarse a Colorado Rapids

Terminó la etapa de Javier Mascherano como director técnico del Inter Miami, debido a razones personales el argentino tuvo que abandonar a la institución que dejó como monarca de la MLS Cup 2025.

En una nueva etapa, el conjunto de las Garzas visitará el Empower Field at Mile High de Denver, Colorado, este sábado 18 de abril a las 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (México) y 21:30 horas (España).

Por lo tanto, les compartimos la posible alineación del nuevo entrenador Guillermo Hoyos (exdirector deportivo) que mandaría para medirse a Colorado.

La posible alineación de Inter Miami vs Colorado

Lionel Messi intentará romper un nuevo récord en Denver | Leonardo Fernandez/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero internacional canadiense es la nueva cara de la portería del cuadro rosado aún a la espera de alcanzar su mejor nivel.

LD: Ian Fray - El canterano y seleccionado jamaiquino compite por quedarse con el puesto titular del sector derecho. Su juventud y despliegue físico son un factor para adueñarse del puesto. Compite con Facundo Mura.

DFC: Maximiliano Falcón - El central sudamericano ha sido es un fijo del cuerpo técnico en la central por su experiencia y madurez. Se espera que se mantengo con Hoyos al frente.

DFC: Micael - El defensor brasileño está siendo una pieza clave y se ha ganado la titularidad en la central en esta temporada.

LI: Sergio Reguilón - El jugador español volvió a la titularidad en la jornada pasada, aunque solo disputó 45 minutos, la banda izquierda sigue muy competida.

MD: Tadeo Allende - El atacante argentino no jugó la semana pasada por precaución, en caso de estar en óptimas condiciones debería arrancar o de lo contrario Mateo Silvetti debería relevarlo.

MC: Rodrigo De Paul - El internacional argentino es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución. No puede faltar en el once inicial.

MC: Yannick Bright - El joven mediocampista italiano es un elemento surgido de la Academia y ha tenido momento de qué hablar.

MI: Telasco Segovia - El juvenil venezolano compite por la titularidad con Mateo Silvetti y suele ser un titular, aunque en este torneo no ha sacado su mejor versión como en los playoffs pasados.

MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia, es el capitán y goleador del equipo y su presencia no puede faltar.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante, ya conseguir su primer gol como rosado.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Sergio Reguilón.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia.

Delanteros: Telasco Segovia y Germán Berterame.

Así se vería la formación de Colorado Rapids (4-4-2)

Portero: Zack Steffen.

Defensas: Kosi Thompson, Lucas Herrington, Rob Holding.

Mediocampistas: Paxten Aaronson, Hamzat Ojediran, Josh Atencio, Wayne Frederick.

Delanteros: Dante Sealy, Rafael Navarro y Darren Yapi.

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