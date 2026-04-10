La posible alineación titular del Inter Miami para enfrentarse a NY Red Bulls

El Inter Miami finalmente estrenó su nuevo recinto, el Nu Stadium, el fin de semana pasado en la correspondiente Jornada 6 de la Major League Soccer 2026 frente al Austin FC en un encuentro que quedó empatado a dos tantos (2-2).

En esta ocasión, en su segundo partido como locales recibirán al NY Red Bulls este sábado 11 de abril a las 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México) y 00:00 horas (España) en la Fecha 7.

De esa manera, les compartimos la posible alineación que Javier Mascherano mandaría para medirse a los neoyorkinos.

La posible alineación de Inter Miami vs NY Red Bulls

Messi marcó el primer gol del Inter Miami en la historia del Nu Stadium | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero internacional canadiense es la nueva cara de la portería del cuadro rosado aún a la espera de alcanzar su mejor nivel.

LD: Ian Fray - El canterano y seleccionado jamaiquino compite por quedarse con el puesto titular del sector izquierdo. Su juventud y despliegue físico son un factor para adueñarse del puesto.

DFC: Maxi Falcón - El central sudamericano está de regreso tras su lesión y es un fijo del cuerpo técnico en la central por su experiencia y madurez.

DFC: Micael - El defensor brasileño está siendo una pieza clave y se ha ganado la titularidad en la central en esta temporada.

LI: Noah Allen - El seleccionado juvenil griego ha fungido como titular ya sea como central o lateral izquierdo compitiendo con Sergio Reguilón que ha estado batallando con las lesiones.

MCD: Rodrigo De Paul - El internacional argentino es un jugador fijo de Mascherano, creativo, dinámico y combativo y ya es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MCD: David Ayala - El joven mediocampista argentino está viviendo su quinta temporada en Estados Unidos, con solo 23 años tiene amplia experiencia y espera poder ganarse un lugar como titular.

MD: Tadeo Allende - El argentino juega como extremo o atacante por banda. Fue la revelación del equipo la temporada pasada gracias a su gran aporte ofensivo y puede jugar como extremo u centro delantero según se requiera.

MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia es capitán y goleador del club, sigue siendo clave en cada partido por todo lo que aporta al juego del equipo.

MI: Telasco Segovia - El juvenil venezolano compite por la titularidad con Mateo Silvetti y cuando no juegan juntos, ambos se disputan el sector izquierdo. En este torneo no han sacado su mejor versión como en los playoffs pasados.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante que aún no consigue marcar su primer gol oficial con el club.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, David Ayala; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia.

Delanteros: Germán Berterame.

Así se vería la formación de NY Red Bulls (4-3-3)

Portero: Ethan Horvath.

Defensas: Jahkeele Marshall-Rutty, Dylan Nealis, Robert Voloder, Matthew Dos Santos.

Mediocampistas: Ronald Donkor, Adri Mehmeti, Emil Forsberg.

Delanteros: Cade Cowell, Julian Hall, Jorge Ruvalcaba.

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