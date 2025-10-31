La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Aston Villa

Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 10 de la Premier League. En el estadio de Anfield se disputará el duelo entre el Liverpool y el Aston Villa.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Reds para este compromiso programado a las 16:00 horas (EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación de Liverpool vs Aston Villa para la Jornada 10 de la Premier League

Hugo Ekitike está siendo titular ante la ausencia de Alexander Isak | Alex Grimm/GettyImages

PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por altura y paradas clave. La lesión de Alisson Becker le ha abierto las puertas de la titularidad.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo.

MC: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

MC: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en la Premier y el gran referente del equipo.

MCO: Florian Wirtz - El atacante alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, sin embargo, sigue recibiendo oportunidades para mostrarse.

MI: Cody Gakpo - El neerlandés se ha vuelto en un jugador importante gracias a su aporte ofensivo. En los 9 partidos que ha jugador, ha participado en cinco goles anotando tres de ellos y repartiendo dos asistencias.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo.

Delanteros: Hugo Ekitike.

Así se vería la formación de Aston Villa (4-2-3-1)

Portero: Emiliano Martínez.

Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres; Lucas Digne.

Centrocampistas: Boubacar Kamara, Amadou Onana; John Mcinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendia.

Delantero: Ollie Watkins.

Más noticias sobre la Premier League