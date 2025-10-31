Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Aston Villa

El cuadro red es séptimo lugar de la Premier League tras nueve fechas
La posible alineación del Liverpool

Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 10 de la Premier League. En el estadio de Anfield se disputará el duelo entre el Liverpool y el Aston Villa.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Reds para este compromiso programado a las 16:00 horas (EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación de Liverpool vs Aston Villa para la Jornada 10 de la Premier League

PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por altura y paradas clave. La lesión de Alisson Becker le ha abierto las puertas de la titularidad.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo.

MC: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

MC: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en la Premier y el gran referente del equipo.

MCO: Florian Wirtz - El atacante alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, sin embargo, sigue recibiendo oportunidades para mostrarse.

MI: Cody Gakpo  - El neerlandés se ha vuelto en un jugador importante gracias a su aporte ofensivo. En los 9 partidos que ha jugador, ha participado en cinco goles anotando tres de ellos y repartiendo dos asistencias.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo.

Delanteros: Hugo Ekitike.

Así se vería la formación de Aston Villa (4-2-3-1)

Portero: Emiliano Martínez.

Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres; Lucas Digne.

Centrocampistas: Boubacar Kamara, Amadou Onana; John Mcinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendia.

Delantero: Ollie Watkins.

