La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Aston Villa

Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 10 de la Premier League. En el estadio de Anfield se disputará el duelo entre el Liverpool y el Aston Villa.
A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Reds para este compromiso programado a las 16:00 horas (EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).
La posible alineación de Liverpool vs Aston Villa para la Jornada 10 de la Premier League
PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por altura y paradas clave. La lesión de Alisson Becker le ha abierto las puertas de la titularidad.
LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.
DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.
DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.
LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo.
MC: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.
MC: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.
MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en la Premier y el gran referente del equipo.
MCO: Florian Wirtz - El atacante alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, sin embargo, sigue recibiendo oportunidades para mostrarse.
MI: Cody Gakpo - El neerlandés se ha vuelto en un jugador importante gracias a su aporte ofensivo. En los 9 partidos que ha jugador, ha participado en cinco goles anotando tres de ellos y repartiendo dos asistencias.
DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.
Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)
Portero: Giorgi Mamardashvili.
Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.
Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo.
Delanteros: Hugo Ekitike.
Así se vería la formación de Aston Villa (4-2-3-1)
Portero: Emiliano Martínez.
Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres; Lucas Digne.
Centrocampistas: Boubacar Kamara, Amadou Onana; John Mcinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendia.
Delantero: Ollie Watkins.
