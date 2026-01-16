La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Burnley

El equipo de Arne Slot viene en levantada y buscará seguir creciendo en una Premier League donde tuvieron un inicio de temporada para el olvido a pesar de ser los campeones defensores. El título parece utópico para este Liverpoo que ha conseguido meterse en puesto de Champions. No obstante, el partido a partido les dirá si pueden luchar hasta el final.

La posible alineación del Liverpool

PO: Alisson Becker - El portero brasileño ha recuperado la titularidad bajo los palos una vez que se encuentra recuperado de su lesión.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada. Ha jugado todos los partidos en lo que llevamos de temporada, entre todas las competiciones, excepto la EFL Cup.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible. Igual que Konaté, ha disputado todos los partidos que ha jugado el Liverpool esta temporada, excepto la EFL Cup. Es el jugador red que acumula más minutos sobre el terreno de juego.

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo. Se ha ganado un puesto en el once de Slot, lleva más de 1500 minutos disputados, repartidos en 25 partidos entre todas las competiciones.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad. Su presencia en el once es clave para aportar equilibrio al equipo.

MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third Round | Liverpool FC/GettyImages

MD: Jeremie Frimpong - El polivalente lateral neerlandés es un elemento que suele aportar mucho al esquema que se plantea.

MCO: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red. Viene de anotarle al Barnsley.

MI: Cody Gakpo - El extremo neerlandés buscará aprovechar su buen momento. Su tendencia a recortar hacia el centro para buscar el disparo o la asociación con Wirtz será clave.

DC: Florian Wirtz - El atacante alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, sin embargo, sigue recibiendo oportunidades para mostrarse y recuperar el nivel del Bayer Leverkusen y poco a poco lo ha conseguido.

Así se vería la alineación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Volantes ofensivos: Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo

Delantero: Florian Wirtz

Así se vería la alineación del Burnley (3-4-2-1)

Portero: Martin Dubravka

Defensas: Bashir Humphreys, Maxime Esteve, Josh Laurent

Mediocampistas: Lucas Pires, Florentino Luis, Lesley Ugochukwu, Kyle Walker

Volantes ofensivos: Hannibal Mejbri, Marcus Edwards

Delantero: Armando Broja

