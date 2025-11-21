La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Nottingham Forest

La Premier League 2025/26 reanuda su actividad con la Jornada 12 tras el parón internacional. El Liverpool, actualmente en la octava posición de la tabla, busca recuperar terreno cuando reciba en Anfield al Nottingham Forest, sembrado hasta el penúltimo lugar.

El conjunto de Arne Slot llega herido tras una dolorosa derrota por 3-0 ante el Manchester City antes de la Fecha FIFA, un resultado que frenó sus aspiraciones de acercarse a los puestos de Champions League y disipó la sensación de mejoría.

Por su parte, el Nottingham Forest llega con el ánimo renovado después de conseguir una vital victoria por 3-1 sobre el Leeds United, triunfo que les da esperanzas en su lucha por la permanencia.

La posible alineación del Liverpool vs Nottingham Forest

POR: Georgi Mamardashvili - El gigante georgiano se mantiene como el titular en la portería Red. Su envergadura y reflejos serán clave para mantener el cero en casa.

LD: Conor Bradley - El joven lateral norirlandés sigue ganando protagonismo. Su energía para recorrer la banda y sumarse al ataque es una de las armas del equipo.

DFC: Ibrahima Konaté - La potencia física en la zaga. El francés es fundamental para ganar duelos individuales y cubrir los espacios a la espalda de la defensa.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán y líder indiscutible. Su jerarquía, lectura de juego y calidad en el pase largo son el pilar sobre el que se construye el equipo.

LI: Andrew Robertson - El escocés es un motor incansable por la izquierda. Su capacidad para llegar a línea de fondo y poner centros precisos siempre genera peligro.

MD: Mohamed Salah - El 'Faraón' sigue siendo la principal referencia ofensiva. Partiendo desde la banda derecha o cayendo al centro, su gol y asistencia son vitales.

MC: Ryan Gravenberch - El neerlandés aporta equilibrio y conducción en el mediocampo. Su capacidad para romper líneas con el balón dominado es clave en la transición.

MC: Alexis Mac Allister - El cerebro del equipo. El campeón del mundo maneja los tiempos, distribuye el juego y tiene una gran llegada al área rival.

MI: Florian Wirtz - El talento alemán aporta creatividad y visión de juego. Partiendo desde la banda o interiorizándose, busca asociarse y generar ocasiones de gol.

DC: Dominik Szoboszlai - Jugando en una posición más adelantada o como mediapunta con llegada, el húngaro ofrece un gran disparo de media distancia y último pase.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés será la referencia en punta. Su movilidad y capacidad para atacar los espacios serán fundamentales para abrir a la defensa rival.

Así se vería la formación del Liverpool (4-4-2)

Portero : Georgi Mamardashvili

: Georgi Mamardashvili Defensas : Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson Mediocampistas : Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz

: Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz Delanteros: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike

Así se vería la formación del Nottingham Forest (4-2-3-1)

El equipo visitante buscará aprovechar el impulso de su última victoria y probablemente mantendrá el esquema que le dio resultado, buscando ser sólidos atrás y peligrosos a la contra.

Portero : Matz Sels

: Matz Sels Defensas : Neco Williams, Murillo, Nikola Milenkovic, Nicolo Savona

: Neco Williams, Murillo, Nikola Milenkovic, Nicolo Savona Mediocampistas : Elliot Anderson, Ibrahim Sangare

: Elliot Anderson, Ibrahim Sangare Medios Ofensivos : Nicolas Dominguez, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye

: Nicolas Dominguez, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye Delantero: Igor Jesus

