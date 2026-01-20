La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Olympique de Marsella

La UEFA Champions League está de vuelta con la Jornada 7. El Liverpool está de vuelta en el campeonato para visitar al Olympique de Marsella de Francia en el Orange Vélodrome, este miércoles 21 de enero.

Los Reds tienen que pisar el acelerador porque en estos instantes son novenos de la tabla general y por una posición no estarían calificando de forma directa a los octavos de final, aunque afortunadamente la competencia está muy apretada con respecto a los puntos. Los de Anfield tienen doce unidades, las mismas que el Inter de Milán, el Real Madrid y el Atlético Madrid, quienes marchan en sexto, séptimo y octavo lugar, respectivamente.



Ya hablando de los Focenses, aparecen en la casilla 16, que les da acceso a los Playoffs como cabeza de serie. Por ahora han cosechado nueve puntos y al quedar dos fechas de la fase de liga, buscarán a toda costa evitar una tragedia.



Los dos tienen un historial que nos remonta al 26 de noviembre del 2008 en la Fase de Grupos de la Champions League, donde el conjunto inglés se impuso por la mínima en casa y previamente derrotó 1-2 de visita. En el 2007 también compitieron en dicha fase, con los Reds vapuleando 0-4 y perdiendo 0-1.

No obstante, el técnico neerlandés Arne Slot no podrá contar con algunos de sus dirigidos. El norirlandés Conor Bradley ha quedado fuera de toda la temporada tras sufrir una importante lesión en la rodilla, de la cual ya fue operado. Jayden Danns ni siquiera está entrenando porque se sigue recuperando de un tema físico y el sueco Alexander Isak sigue recuperándose tras haber sido operado del tobillo y de una fractura de peroné. El defensa italiano Giovanni Leoni también se recupera de un desgarro de ligamento cruzado ocurrido en septiembre. Finalmente, se desconoce si el egipcio Mohamed Salah estará al cien por ciento luego de haber participado en la Copa Africana de Naciones, donde su selección quedó en cuarto lugar este fin de semana.



Aquí está la posible alineación titular del Liverpool:

Virgil van Dijk | Liverpool FC/GettyImages

Portero: Alisson Becker – Se trata de un duelo de suma importancia para el equipo, por lo que el brasileño tendrá que ser clave bajo los tres postes. Hasta ahora ha disputado tres juegos, pero sólo una vez ha dejado en cero su arco.

Defensa: Virgil van Dijk – Tendrá que hacerse fuerte en la parte baja al ser el líder. Su rival viene de marcar en sus últimos tres compromisos, por ello no tendrá tiempo de sufrir distracciones ante una buena ofensiva.

Defensa: Ibrahima Konaté – El francés ha recibido la confianza del estratega para estar en cada uno de los compromisos del torneo, aportando una diana. Tras 95 por ciento de minutos jugados es casi imposible verlo fuera del once.

Lateral izquierdo: Andrew Robertson – Durante el fin de semana contra el Burnley, el escocés apareció en el banquillo, pero recibió minutos de juego cuando quedaban poco más de diez minutos. Le toca ir de inicio.

Lateral derecho: Jeremie Frimpong – El neerlandés disputó los 90 minutos del choque de la Premier League y posiblemente aparezca de arranque debido a la baja de Conor Bradley.

Pivote: Dominik Szoboszlai – El húngaro es otra pieza clave del esquema porque ha estado presente en todos los minutos del certamen, siempre como titular, aportando tres anotaciones y el mismo número de asistencias.

Pivote: Alexis Mac Allister – El argentino jugó unos cuantos minutos el fin de semana, por lo que estará fresco para este compromiso. Tal parece que difícilmente el mediocampo puede ser tocado, pues el sudamericano es otro que ha sido titular en todos los juegos.

Mediocentro: Curtis Jones – El centrocampista fue titular en el empate 1-1 del fin de semana, pero no completó los 90 minutos. No obstante, hay posibilidades de que el cuerpo técnico se decante por el alemán Florian Wirtz en el puesto.

Extremo izquierdo: Cody Gakpo – A los Reds les urge una victoria, por lo que el neerlandés tendrá que verse explosivo y peligroso por los costados. Tras seis fechas disputadas ha puesto un solo gol y una asistencia.

Extremo derecho: Florian Wirtz – Siempre y cuando no sea colocado en el centro del campo, el germano podría ser colocado por el costado derecho, tal como lo hizo el fin de semana, donde celebró un gol.

Delantero: Hugo Ekitike – Sin el Aleksander Isak, el único que tiene el rol natural de ’9’ es el francés, a quien le tocaría comandará la ofensiva. Para su infortunio ha logrado un tanto en los seis partidos de la competencia.

Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez | Liverpool FC/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensa: Andy Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Kanoté, Jeremie Frimpong

Mediocampistas: Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Alexis Mac Allister

Delanteros: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Hugo Ekitike

La posible alineación titular del Olympique de Marsella

Tim Weah | JEAN-FRANCOIS MONIER/GettyImages

Portero: Gerónimo Rulli

Defensas: Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Michael Murillo

Mediocampistas: Emerson Palmieri, Pierre-Emile Hojbjerg, Bilal Nadir, Tim Weah

Delanteros: Mason Greenwood, Hamed Traoré, Amine Gouiri

