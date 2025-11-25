La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al PSV

La UEFA Champions League 2025/26 continúa con la Jornada 5 y Anfield se prepara para una noche europea crucial. El Liverpool recibe al PSV Eindhoven este miércoles 26 de noviembre.

La situación en la tabla es tensa. El Liverpool ocupa actualmente el octavo puesto con 9 puntos, marcando la frontera de la clasificación directa a los octavos de final. Una victoria es indispensable para no caer a la zona de playoffs.

Por su parte, el PSV se encuentra en la posición 18 con 5 puntos, luchando por mantenerse vivo en la competición y mejorar su ubicación para la siguiente fase.

La posible alineación del Liverpool vs PSV

POR: Alisson Becker - El guardameta brasileño es indiscutible. Su liderazgo y capacidad para salvar puntos en momentos clave son el cimiento de la defensa de Arne Slot.

LD: Conor Bradley - El joven lateral sigue demostrando que está para grandes citas. Su energía inagotable para recorrer la banda derecha aporta profundidad al ataque y sacrificio en el repliegue.

DFC: Ibrahima Konaté - La muralla francesa. Su potencia física y velocidad en la corrección son vitales para permitir que el equipo juegue con la línea defensiva adelantada.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán y referente. Su juego aéreo y precisión en los cambios de juego serán fundamentales para dominar al PSV desde la salida.

LI: Andrew Robertson - El escocés aporta experiencia y garra. Su entendimiento con los mediocampistas y sus centros venenosos son una de las armas ofensivas clásicas de los Reds.

MD: Mohamed Salah - El 'Rey Egipcio' parte desde la banda derecha pero con libertad total. Es la principal carta de gol y asistencia del equipo en noches europeas.

MC: Ryan Gravenberch - El neerlandés vive un gran momento de forma. Su capacidad para conducir el balón y romper la presión rival será clave en la transición defensa-ataque.

MC: Alexis Mac Allister - El campeón del mundo es el cerebro del mediocampo. Su visión de juego, pausa y precisión en el pase corto manejarán los tiempos del partido.

MI: Florian Wirtz - El talento alemán aporta magia y creatividad. Jugando perfilado hacia el ataque, buscará filtrar balones entre la defensa neerlandesa y asociarse con los puntas.

DC: Dominik Szoboszlai - En un rol más ofensivo, el húngaro utilizará su potente disparo de media distancia y su llegada al área para sorprender a la zaga rival.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés será la referencia en punta. Su movilidad y capacidad para atacar los espacios buscarán estirar a la defensa del PSV para generar huecos.

Así se vería la formación del Liverpool (4-4-2)

Portero : Alisson Becker

: Alisson Becker Defensas : Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson Mediocampistas : Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz

: Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz Delanteros: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike

Así se vería la formación del PSV (4-2-3-1)

El equipo de Eindhoven buscará dar la sorpresa en Anfield con un esquema que combina juventud y experiencia, destacando la presencia del veterano Ivan Perišić y el talento del estadounidense Sergiño Dest en defensa.

Portero : Matej Kovar

: Matej Kovar Defensas : Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Anass Salah-Eddine

: Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Anass Salah-Eddine Mediocampistas : Joey Veerman, Mauro Júnior

: Joey Veerman, Mauro Júnior Medios Ofensivos : Dennis Man, Ismael Saibari, Ivan Perišić

: Dennis Man, Ismael Saibari, Ivan Perišić Delantero: Guus Til

El Liverpool parte como claro favorito, pero la necesidad de puntos del PSV promete un partido abierto y con muchas emociones en Anfield.

