La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Sunderland

La urgencia se ha instalado en Anfield. Este miércoles por la noche, el Liverpool viaja al norte para enfrentarse al Sunderland en el Stadium of Light, un escenario donde los locales se han vuelto invencibles esta temporada.

Tras la dolorosa derrota 1-2 ante el Manchester City —con remontada tardía y expulsión de Szoboszlai incluidas—, el margen de error para los de Arne Slot ha desaparecido. Ubicados en la sexta posición y a cinco puntos de la zona Champions, los 'Reds' necesitan rozar la "perfección" para salvar la temporada.

Liverpool v Manchester City - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

La posible alineación del Liverpool vs Sunderland

La expulsión de Dominik Szoboszlai (quien cubría la baja de los lesionados Frimpong y Bradley) deja a Slot sin especialistas. La solución de emergencia apunta a Curtis Jones mientras que Florian Wirtz sigue siendo el faro y deberá cargar con el peso creativo ante la ausencia de fluidez en la medular.

POR: Alisson Becker – El salvavidas. Con una defensa remendada, su figura se agiganta. Necesitará estar atento no solo bajo palos, sino jugando como líbero para cubrir la espalda de una línea defensiva inédita.

LD: Curtis Jones – El bombero táctico. Sin laterales derechos sanos ni Szoboszlai, el canterano asume el rol. Su inteligencia posicional será puesta a prueba por Chemsdine Talbi; su prioridad será no perder la marca antes que proyectarse.

DFC: Ibrahima Konaté – La muralla física. Deberá multiplicarse para ayudar a Jones en las coberturas. Su duelo con la potencia de Brobbey será chispas puras; si Konaté gana los duelos individuales, el Liverpool respirará.

DFC: Virgil van Dijk – El capitán. En momentos de crisis, su liderazgo es innegociable. Deberá ordenar una defensa que nunca ha jugado junta en esta configuración, asegurando la salida limpia de balón.

LI: Andrew Robertson – El motor escocés. (O Milos Kerkez). Ante la necesidad de experiencia en un estadio hostil, Robertson podría ganar la partida. Su ida y vuelta será vital para ofrecer amplitud, ya que el lado derecho estará más contenido.

Liverpool v Manchester City - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

MC: Ryan Gravenberch – El eje. Su capacidad para girarse y romper líneas en conducción es clave para evitar la presión del Sunderland. Necesita ser más disciplinado que nunca para no dejar expuesta a la defensa.

MC: Alexis Mac Allister – El cerebro. Sin Szoboszlai, el argentino tiene la llave del juego. Deberá mezclar el juego en corto con cambios de orientación largos para mover al bloque bajo de los Black Cats.

ED: Mohamed Salah – El Faraón. Lleva una sequía goleadora (desde noviembre en liga según reportes) que necesita romper ya. Su duelo con Reinildo será fascinante; si logra aislarse en el uno contra uno, el Liverpool tiene medio gol.

MCO: Florian Wirtz – La magia. El jugador más en forma. Jugando entre líneas, buscará recibir a la espalda de los pivotes rivales. Su visión para filtrar el último pase es la herramienta para abrir el cerrojo.

EI: Cody Gakpo – Potencia y diagonal. Partiendo desde la izquierda, su tendencia a recortar hacia dentro liberará el carril para Robertson. Su disparo de media distancia es un recurso valioso si el partido se atasca.

DC: Hugo Ekitike – La referencia móvil. Ante la baja de Isak, el francés sigue en punta. Necesita ser más clínico de cara al arco, pero su movilidad para arrastrar marcas será útil para que Wirtz y Salah pisen el área.

Liverpool v Newcastle United - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Volantes ofensivos: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo

Delantero: Hugo Ekitike

Así se vería la formación de Sunderland (4-2-3-1)

Régis Le Bris mantendrá su esquema sólido, confiando en la velocidad por las bandas y la fortaleza en casa para sorprender al campeón.

Sin su capitán Granit Xhaka por lesión, confiarán en la solidez de Ballard y la potencia de Brian Brobbey para castigar a un Liverpool frágil en transiciones.

Portero: Robin Roefs

Defensas: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava

Mediocampistas: Noah Sadiki, Habib Diarra

Mediapuntas: Trai Hume, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi

Delantero: Brian Brobbey

MÁS NOTICIAS SOBRE EL LIVERPOOL