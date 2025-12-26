La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Wolverhampton

Este sábado 27 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 18 de la Premier League desde el Anfield entre el Liverpool FC y el Wolverhampton Wanderers.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Reds para este compromiso programado a las 10:00 horas (Estados Unidos), 09:00 horas (México) y 14:00 horas (España).

La posible alineación de Liverpool vs Wolves para la Jornada 18 de la Premier League

PO: Alisson Becker - El portero brasileño ha recuperado la titularidad bajo los palos una vez que se encuentra recuperado de su lesión. Lleva disputados 16 partidos en los que ha conseguido dejar la portería a 0 en cinco ocaciones.

LD: Jeremie Frimpong - El lateral estadounidense reapareció el pasado fin de semana frente al Tottenham tras recuperarse de una lesión. Ante las bajas de Joe Gomez y Conor Bradley, tiene muchas opciones de ser titular en el lateral diestro.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada. Ha jugado todos los partidos en lo que llevamos de temporada, 24 entre todas las competiciones, excepto la EFL Cup.

Liverpool FC | Image Photo Agency/GettyImages

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible. Igual que Konaté, ha disputado los 24 partidos que ha jugado el Liverpool esta temporada, excepto la EFL Cup. Es el jugador red que acumula más minutos sobre el terreno de juego.

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo. Se ha ganado un puesto en el once de Slot, lleva ya 1494 minutos disoutados, repartidos en 23 partidos entre todas las competiciones.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad. Su presencia en el once es clave para aportar equilibrio al equipo.

MCD: Curtis Jones - El canterano red acaba de alcanzar las 200 apariciones en el club y recientemente wn la temporada 2025/26, bajo Arne Slot, ha tenido un gran impacto reciente: ha sido uno de los mejores jugadores del equipo en diciembre, con actuaciones destacadas contra Brighton e Inter de Milán.

MC: Federico Chiesa - El mediocampista italiano podría tener una nueva oportunidad para jugar de inicio ante la baja de Szoboszlai, quien cumplirá sanción por acumulación de tarjetas. Chiesa solo ha sido titular en dos partidos esta temporada, ambos en la EFL Cup.

MCO: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MI: Florian Wirtz - El atacante alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, sin embargo, sigue recibiendo oportunidades para mostrarse y recuperar el nivel del Bayer Leverkusen.

Mohamed Salah está ausente por una lesión y Wirtz ha vuelto a ser titular | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel. Aún así, es el máximo goleador del equipo con 8 goles en esta Premier League.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Federico Chiesa

Delanteros: Hugo Ekitike.

Así se vería la formación del Wolves (3-5-2)

Portero: Sam Johnstone.

Defensas: Yerson Mosquera, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes.

Centrocampistas: Ki-Jana Hoever, Jean-Ricner Bellegarde, André, Ladislav Krejčí, David Møller Wolfe.

Delanteros: Jørgen Strand Larsen, Jhon Arias.

