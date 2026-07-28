La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Wrexham

Liverpool y Wrexham se enfrentan este miércoles 29 de julio en la ciudad de Nueva York en un nuevo encuentro amistoso de preparación para la temporada 2026/27.

El conjunto dirigido por Andoni Iraola viene de superar por 4 a 2 al Sunderland en el primer ensayo de su gira por los Estados Unidos, mientras que los galeses batieron al Leeds por 3 a 2 en su última presentación.

La posible alineación del Liverpool vs Wrexham

POR - Giorgi Mamardashvili: El georgiano volverá a tener la oportunidad de demostrar que puede ser una opción a Alisson. Su gran altura le permite dominar el juego aéreo y transmitir seguridad bajo los tres palos.

LD - Jeremie Frimpong: El neerlandés ya dejó buenas sensaciones en el amistoso frente al Sunderland gracias a su velocidad y permanente vocación ofensiva. Sigue estando en deuda desde su llegada a Liverpool, pero va por el buen camino.

DFC - Ifeanyi Ndukwe: El joven central de la academia podría tener su oportunidad si finalmente Joe Gomez no se recupera de las molestias sufridas ante Sunderland. Fuerte en el juego aéreo y con buenas condiciones físicas.

DFC - Luke Chambers: El canterano sigue dando pasos hacia el primer equipo. Habitualmente lateral izquierdo, también puede actuar como central.

LI - Kostas Tsimikas: El griego corre por detrás de Kerkez en la pelea por el lateral izquierdo, pero Iraola lo tiene en consideración. Ante Sunderland fue el capitán del equipo.

MC - Curtis Jones: Su capacidad para conducir el balón, romper líneas y aparecer en posiciones ofensivas le aporta variantes muy interesantes al mediocampo. Un jugador que también deberá pelear por un lugar en el once titular a lo largo de la temporada, pero que entra siempre en la rotación.

Liverpool FC v Sunderland AFC - Pre-Season Friendly | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

MC - Trey Nyoni: El inglés de 19 años es considerado como uno de los mayores talentos de la cantera red. El cuerpo técnico quiere darle protagonismo durante la gira por Estados Unidos para evaluar cuánto puede aportar al primer equipo esta temporada.

ED - Kieran Morrison: El joven norirlandés viene de dejar su sello frente al Sunderland al abrir el marcador en el primer amistoso de la pretemporada. Es un mediapunta muy técnico, con buena visión de juego y personalidad para asumir protagonismo pese a su juventud.

MCO - Dominik Szoboszlai: El húngaro fue una de las grandes figuras del debut de Iraola al marcar un espectacular gol de larga distancia ante Sunderland. Cada vez más importante en un Liverpool que se renueva para esta temporada.

EI - Rio Ngumoha: El extremo continúa acumulando minutos con el primer equipo después de consolidarse como una de las grandes promesas del club. Desequilibrante en el uno contra uno, su explosividad lo convierten en un futbolista muy valorado por el cuerpo técnico.

DC - Federico Chiesa: El italiano volvería a desempeñarse como referencia ofensiva tras marcar en el triunfo sobre Sunderland. Aunque su posición natural suele ser la de extremo, sabe moverse por todo el frente de ataque y es un abonado al gol.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Jeremie Frimpong, Ifeanyi Ndukwe, Luke Chambers, Kostas Tsimikas

Mediocampistas: Curtis Jones, Trey Nyoni

Mediapuntas: Rio Ngumoha, Dominik Szoboszlai, Kieran Morrison

Centrodelantero: Federica Chiesa

Así se vería la formación del Wrexham (4-3-3)

SOCCER: JUL 25 Leeds United v Wrexham AFC | Icon Sportswire/GettyImages

Portero: Okonkwo

Defensas: James, Hyam, Vyner, Brunt

Mediocampistas: James, Thomason, O'Brien

Delanteros: Cadamarteri, Broadhead, Moore

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