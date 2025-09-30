La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Mónaco

La UEFA Champions League 2025/26 continúa su marcha y en la Jornada 2 de la fase de liga, el Manchester City viajará al principado para medirse ante un siempre complicado Mónaco.

Los Citizens llegan con la moral por las nubes después de una aplastante victoria por 5-1 sobre el Burnley en la Premier League el pasado sábado, un partido que además marcó el regreso en plena forma de Erling Haaland.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Pep Guardiola. La principal preocupación de cara al duelo de este miércoles es el estado físico de Rodri. El mediocampista español ha estado administrando sus minutos tras recuperarse de una grave lesión de ligamento cruzado, pero sigue con molestias.

A su posible baja se suman las ausencias confirmadas de Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Omar Marmoush y Abdukodir Khusanov, limitando las opciones de rotación para el técnico catalán.

La posible alineación del Manchester City vs Mónaco para la Jornada 2 de la Champions League

POR: Gianluigi Donnarumma - El guardameta italiano es la garantía bajo los tres palos. Su imponente presencia y seguridad en el arco serán claves para mantener la calma en un escenario europeo tan importante.

LD: Nathan O'Reilly - El joven lateral se ha ganado la confianza de Guardiola. Su solidez defensiva y su inteligencia para sumarse al ataque le otorgan un gran equilibrio al equipo por la banda derecha.

DFC: Joško Gvardiol - Jugando como central, el croata aporta una salida de balón limpia y una gran velocidad para corregir a la espalda. Su versatilidad y lectura de juego son fundamentales.

DFC: Rúben Dias - El líder y mariscal de la defensa. Su jerarquía, anticipación y voz de mando son indispensables para organizar la zaga y darle solidez al conjunto de Mánchester.

Manchester City v Burnley - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

LI: Matheus Luiz - El brasileño se ha adueñado de la banda izquierda. Su potencia física para recorrer el carril y su capacidad para llegar a línea de fondo lo convierten en una amenaza constante.

MCD: Nico González - Ante la más que probable ausencia de Rodri, el español volverá a asumir el rol de ancla en el mediocampo. Su capacidad para recuperar y distribuir el balón con criterio será vital para el equilibrio del equipo.

ED: Jérémy Doku - Un extremo puro y desequilibrante. Su velocidad explosiva y su habilidad en el uno contra uno son un arma letal para romper defensas cerradas y generar peligro por la banda.

MCI: Phil Foden - El talentoso canterano es el motor creativo del equipo. Jugando como interior, su visión de juego, regate y llegada desde segunda línea son la llave para generar las principales opciones de gol.

Manchester City v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

MCI: Tijjani Reijnders - El neerlandés aporta dinamismo y un gran recorrido en el centro del campo. Su capacidad para presionar y su buen toque de balón lo convierten en el socio ideal para Foden.

EI: Bernardo Silva - El portugués es la inteligencia y el sacrificio personificados. Su incansable trabajo en la presión, su exquisita técnica para retener el balón y su visión para encontrar espacios lo hacen un jugador indispensable en las grandes noches europeas.

DC: Erling Haaland - La máquina noruega. Tras volver de su lesión y marcar un doblete el fin de semana, es la amenaza de gol indiscutible. Su potencia y definición letal son la principal arma de los Citizens.

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nathan O'Reilly, Joško Gvardiol, Rúben Dias, Matheus Luiz

Mediocentro: Nico González

Mediocampistas: Jérémy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva

Delantero: Erling Haaland

Dado el gran rendimiento del equipo ante el Burnley y las bajas acumuladas, se espera que Pep Guardiola confíe en la misma base para buscar una victoria clave en la Champions League.

Así se vería la formación del Mónaco (4-4-2)

Portero: Philipp Köhn

Philipp Köhn Defensas: Jordan Teze, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Caio Henrique

Jordan Teze, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Caio Henrique Centrocampistas: Vandersson, Mamadou Coulibaly, Eric Dier, Takumi Minamino

Vandersson, Mamadou Coulibaly, Eric Dier, Takumi Minamino Delanteros: Mika Biereth, George Ilenikhena

