La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Newcastle

La Premier League 2025/26 regresa con fuerza en la Jornada 12 tras la pausa por la Fecha FIFA. El Manchester City, actual sublíder de la competencia con 22 puntos, viaja al norte de Inglaterra para enfrentarse al Newcastle United este sábado.

El equipo de Pep Guardiola llega en un momento dulce, habiendo cerrado el bloque anterior con una contundente victoria por 3-0 sobre el Liverpool, un resultado que reafirmó su persecución rumbo al título.

En contraste, las Urracas atraviesan un momento complicado, ubicándose en la decimocuarta posición tras caer 3-1 ante el Brentford antes del descanso internacional. Se espera un duelo vibrante en St. James' Park.

Manchester City v Liverpool - Premier League | Carl Recine/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Newcastle

POR: Gianluigi Donnarumma - El guardameta italiano es el dueño indiscutible del arco 'Sky Blue'. Su presencia física y seguridad en el juego aéreo serán vitales en una plaza difícil como Newcastle.

LD: Matheus Nunes - Guardiola sigue innovando y utilizaría al portugués en la lateral derecha. Su capacidad para conducir el balón y sumarse al mediocampo ofrece superioridad numérica en la posesión.

DFC: Rubén Días - El mariscal de la defensa. Su liderazgo, agresividad en la marca y capacidad para organizar a la línea defensiva son innegociables para el equilibrio del equipo.

DFC: Josko Gvardiol - El croata aporta solidez y una salida de balón exquisita desde la zaga. Su versatilidad le permite cubrir grandes espacios a la espalda de los laterales/volantes.

LI: Nico O'Reilly - La gran sorpresa táctica. El canterano, habitualmente mediocampista, ocuparía el sector izquierdo de la defensa, probablemente invirtiéndose hacia el centro para asociarse en la creación.

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Molly Darlington/GettyImages

MD: Rayan Cherki - El talento francés partiría desde la banda o zonas interiores. Su regate en espacios reducidos y visión de juego son claves para romper el bloque bajo rival.

MC: Bernardo Silva - El cerebro y motor del equipo. Su inteligencia táctica para estar en todas partes, presionar y distribuir el juego lo convierte en el eje sobre el que gira el City.

MC: Nico González - El argentino aporta equilibrio y recuperación en la medular. Su trabajo sucio y despliegue físico permitirán liberar a los jugadores más ofensivos.

MI: Jérémy Doku - El extremo belga es la carta de desequilibrio puro por la banda. Su velocidad explosiva y capacidad para el uno contra uno serán la principal amenaza para la defensa de las Urracas.

DC: Phil Foden - Jugando con libertad cerca del área, el inglés buscará asociarse, filtrar pases y aprovechar su letal disparo de media distancia.

DC: Erling Haaland - La máquina de goles. El noruego es la referencia absoluta en ataque, buscando imponer su físico y potencia para finalizar las jugadas creadas por sus compañeros.

Manchester City v Liverpool - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-4-2)

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes, Rubén Días, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

: Matheus Nunes, Rubén Días, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly Mediocampistas : Rayan Cherki, Bernardo Silva, Nico González, Jérémy Doku

: Rayan Cherki, Bernardo Silva, Nico González, Jérémy Doku Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland

Así se vería la formación del Newcastle (4-3-3)

El equipo local, dirigido por Eddie Howe, buscará hacerse fuerte en casa con su intensidad característica, confiando en su poderoso mediocampo y la velocidad de sus extremos.

Portero : Hákon Rafn Valdimarsson

: Hákon Rafn Valdimarsson Defensas : Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Rico Henry

: Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Rico Henry Mediocampistas : Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton

: Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton Delanteros: Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes

