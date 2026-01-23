La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse a los Wolves

Las alarmas suenan con fuerza en el lado celeste de Manchester. Lo que suele ser un trámite para el equipo de Pep Guardiola se ha convertido en una operación de rescate tras una "semana negra" que ha dejado el orgullo del campeón herido de gravedad.

El Manchester City regresa al Etihad Stadium con la urgencia de despertar de una pesadilla que incluyó una dolorosa derrota en el derbi ante el United (0-2) y un revés helado en Champions ante el Bodø/Glimt (3-1).

Esta semana, el Wolverhampton, hundido en el último lugar de la tabla con solo 8 puntos, aterriza en el Etihad oliendo la sangre. Lejos de estar desahuciados, los de Rob Edwards han comenzado a mostrar signos vitales, sumando ante Newcastle y West Ham recientemente.

Sin embargo, para Guardiola el desafío es doble: reconstruir la moral de su equipo y armar un rompecabezas táctico sin sus tres centrales titulares (Dias, Stones, Gvardiol), sabiendo que cualquier nuevo tropiezo convertiría la crisis en una catástrofe.

La posible alineación del Manchester City vs Wolves

POR: Gianluigi Donnarumma – El gigante italiano está bajo la lupa. Tras encajar cinco goles en dos partidos, necesita recuperar la solidez y transmitir calma a una defensa llena de parches.

LD: Matheus Nunes – La solución de emergencia. Recién recuperado de una enfermedad, el portugués podría ser la apuesta arriesgada de Guardiola para el lateral derecho, aportando recorrido ante la falta de efectivos.

DFC: Abdukodir Khusanov – Prueba de fuego. El joven uzbeko debe asumir la titularidad en el eje de la zaga. Su físico será vital para chocar con los delanteros potentes de los Wolves.

DFC: Max Alleyne – Juventud al rescate. Ante la ausencia de los tres centrales titulares, el canterano Alleyne tendrá la enorme responsabilidad de liderar la salida de balón y mantener el orden.

LI: Nathan Aké – El veterano de la línea. Será el único defensor titular habitual disponible. Su experiencia es innegociable para guiar a los jóvenes y cerrar la banda izquierda.

MCD: Rodri – El regreso del faro. Tras perderse el duelo europeo por sanción (roja en Champions), el español vuelve para poner orden. Su presencia es el mejor argumento del City para no partirse.

MC: Bernardo Silva – Creatividad e intensidad. El portugués deberá multiplicar esfuerzos para ayudar en la recuperación y conectar con el ataque en espacios reducidos.

MC: Tijjani Reijnders – Dinamismo puro. Su capacidad para romper líneas con conducción y llegar al área rival será clave para desatascar el partido si los Wolves se encierran.

ED: Phil Foden – El 'Francotirador' debe aparecer. Con la defensa mermada, el City necesita que Foden tome el mando del ataque y genere peligro constante por la banda o por dentro.

EI: Jérémy Doku – Desborde contra la línea de cinco. Su velocidad y regate serán fundamentales para encarar a los carrileros de los Wolves y buscar el fondo.

DC: Erling Haaland – Hambre de redención. El noruego quiere pagar los platos rotos de la semana. Enfrenta a la defensa más goleada de la liga y buscará aumentar su cuenta personal a toda costa.

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké

: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké Pivote : Rodri

: Rodri Mediocampistas : Phil Foden, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Jérémy Doku

: Phil Foden, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Jérémy Doku Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Wolves (3-5-2)

Rob Edwards apuesta por poblar el medio campo y aprovechar la velocidad en transición, confiando en la revelación Mateus Mane y la potencia de Arokodare.

Portero: José Sá

José Sá Defensas : Jackson Tchatchoua, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci, Hugo Bueno

: Jackson Tchatchoua, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci, Hugo Bueno Mediocampistas : André, João Gomes, Mateus Mane

: André, João Gomes, Mateus Mane Delanteros: Toluwalase Arokodare, Hee-chan Hwang

Un partido trampa para el City: si no marcan pronto, la ansiedad y la fragilidad defensiva podrían dar alas a unos Wolves que llegan sin nada que perder y mucho que ganar.

