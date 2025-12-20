La posible alineación titular del Manchester United para enfrentarse al Aston Villa

La Premier League presenta este domingo un duelo crucial en la parte alta de la tabla. El Manchester United, actualmente sexto, visita a un Aston Villa que se ha hecho fuerte en la tercera posición.

Rúben Amorim enfrenta un auténtico rompecabezas para armar su línea de tres en el fondo. A las bajas confirmadas de Matthijs de Ligt (espalda) y Harry Maguire (muslo), se suma la ausencia de Noussair Mazraoui, quien ya se ha incorporado a la selección de Marruecos para la Copa África, al igual que los atacantes Amad Diallo y Bryan Mbeumo.

Además, el equilibrio en la medular se ve afectado por la suspensión del brasileño Casemiro, lo que obliga a reestructurar el doble pivote.

La posible alineación del Manchester United vs Aston Villa

POR: Senne Lammens – El guardameta belga se ha consolidado como el dueño del arco en Old Trafford. Su juego de pies es fundamental para la salida desde atrás que exige Amorim, aunque deberá estar muy atento al juego aéreo del Villa.

DFC: Luke Shaw – Ante la plaga de lesiones, el inglés actuará como central por izquierda. Su experiencia y capacidad para conducir el balón serán vitales para romper la primera línea de presión rival.

DFC: Ayden Heaven – La gran prueba de fuego para el joven defensor. Ante las bajas de los titulares, tendrá la responsabilidad de ocupar el eje de la zaga en un escenario de máxima exigencia como Villa Park.

DFC: Lisandro Martínez – 'El Carnicero' será el líder de esta defensa inédita. Ubicado en el perfil derecho de la línea de tres, su agresividad en la anticipación será clave para frenar a Ollie Watkins.

CAR: Diogo Dalot – Dueño absoluto del carril derecho. Su despliegue físico le permite ser un atacante más y, a la vez, retroceder para formar una línea de cinco cuando el equipo defiende.

MC: Manuel Ugarte – El uruguayo asume el mando en la contención ante la baja de Casemiro. Su intensidad y recuperación serán el termómetro del equipo para evitar que el Villa transite con comodidad.

MC: Bruno Fernandes – El capitán retrasa ligeramente su posición para organizar el juego junto a Ugarte. Su visión es indispensable para conectar con los atacantes y lanzar las transiciones rápidas.

CAR: Patrick Dorgu – El danés aporta profundidad y energía por la banda izquierda. Su duelo con Matty Cash será uno de los puntos tácticos más interesantes del encuentro.

MCO: Mason Mount – Partiendo desde la mediapunta derecha, el inglés ofrece trabajo sin balón y llegada al área. Su dinamismo es esencial para generar espacios en el bloque defensivo de Unai Emery.

MCO: Matheus Cunha – El brasileño es la chispa creativa en el último tercio. Con libertad de movimientos por detrás del delantero, buscará el desequilibrio individual y el disparo de media distancia.

DC: Joshua Zirkzee – El referente ofensivo. Su capacidad para jugar de espaldas y asociarse con Cunha y Mount será determinante para mantener la posesión en campo rival y finalizar las jugadas.

Así se vería la formación del Manchester United (3-4-2-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Ayden Heaven, Lisandro Martínez

Mediocampistas: Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu

Medios Ofensivos: Mason Mount, Matheus Cunha

Delantero: Joshua Zirkzee

Así se vería la formación del Aston Villa (4-2-3-1)

Unai Emery mantiene su bloque de confianza, destacando la presencia del exjugador del United, Victor Lindelöf, en el centro de la defensa y un ataque muy dinámico.

Portero: Marco Bizot

Defensas: Matty Cash, Victor Lindelöf, Ezri Konsa, Ian Maatsen

Mediocampistas: Boubacar Kamara, Amadou Onana

Mediapuntas: Morgan Rogers, Youri Tielemans, John McGinn

Delantero: Ollie Watkins

