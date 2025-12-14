La posible alineación titular del Manchester United para enfrentarse al Bournemouth

La Jornada 16 de la Premier League baja el telón este lunes con un enfrentamiento en Old Trafford. El Manchester United, séptimo clasificado con 25 puntos, recibe al Bournemouth con el objetivo de seguir escalando posiciones y acercarse a la zona de Champions.

El equipo de Rúben Amorim llega tras una victoria aplastante ante los Wolves, pero con la enfermería ocupada. Matthijs de Ligt y Harry Maguire no han entrenado con el grupo y son serias dudas, lo que abre la puerta para que Lisandro Martínez regrese a la titularidad.

La buena noticia es que el club espera contar con Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui para este último partido antes de que se marchen a la Copa África. Benjamin Sesko sigue siendo baja, por lo que Matheus Cunha se perfila como el referente en ataque.

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La posible alineación del Manchester United vs Bournemouth

POR: Senne Lammens - El joven arquero se mantiene bajo los tres palos. Su confianza ha crecido y es la apuesta de Amorim para la portería.

DFC: Luke Shaw - Actuando como central por izquierda, aporta salida de balón y experiencia. Aunque Amorim podría rotarlo, la falta de efectivos en defensa lo hace indispensable.

DFC: Lisandro Martínez - Ante la ausencia de De Ligt (quien no entrenó el jueves) y Maguire, el "Carnicero" argentino regresaría al once titular para liderar la defensa con su agresividad y carácter.

DFC: Leny Yoro - El joven francés completa la línea de tres. Su velocidad es vital para cubrir los espacios y corregir a las espaldas de los carrileros.

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

CAI: Diogo Dalot - Ocupando el carril izquierdo (a perfil cambiado) o derecho según la dinámica, su despliegue físico y capacidad para pisar el área son fundamentales en el sistema de carrileros.

MC: Bruno Fernandes - El capitán retrasa su posición para organizar el juego desde la base junto al pivote. Su visión es la llave para desbloquear defensas cerradas.

MC: Casemiro - El equilibrio necesario. El brasileño se encarga de las coberturas y de dar solidez defensiva a un equipo con mucha vocación ofensiva.

CAD: Amad Diallo - En su despedida temporal antes de la AFCON, el marfileño actuará por la banda derecha. Su regate y desborde son la principal arma para romper el bloque del Bournemouth.

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

MCO: Mason Mount - Tras su excelente actuación contra los Wolves, el inglés repite en la mediapunta. Su presión alta y movilidad entre líneas son claves para el esquema de Amorim.

MCO: Bryan Mbeumo - Otro que busca dejar huella antes de irse con Camerún. Su potencia y llegada al gol desde segunda línea complementan perfectamente al delantero.

DC: Matheus Cunha - Con Sesko aún recuperándose y entrenando al margen, el brasileño será la referencia ofensiva, aportando movilidad y asociación.

Así se vería la formación del Manchester United (3-4-2-1)

Portero : Lammens

: Lammens Defensas : Luke Shaw, Lisandro Martínez (por De Ligt), Leny Yoro

: Luke Shaw, Lisandro Martínez (por De Ligt), Leny Yoro Mediocampistas : Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro, Amad Diallo

: Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro, Amad Diallo Delanteros: Mason Mount, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha

Manchester United v West Ham United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Así se vería la formación del Bournemouth (4-2-3-1)

Los 'Cherries' buscarán sorprender en Old Trafford con un equipo dinámico, confiando en la velocidad de sus extremos y la capacidad goleadora de Evanilson.

Portero : Djordje Petrovic

: Djordje Petrovic Defensas : Adam Smith, Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert

: Adam Smith, Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert Mediocampistas : Tyler Adams, Alex Scott

: Tyler Adams, Alex Scott Medios Ofensivos : David Brooks, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo

: David Brooks, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo Delantero: Evanilson

El United parte como favorito, pero deberá sobreponerse a las bajas en defensa para asegurar los tres puntos antes de perder a piezas clave por el torneo continental africano.

