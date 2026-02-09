La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al West Ham

El Manchester United de Michael Carrick está convertido en una máquina de ganar, dándole a los fanáticos de los Diablos Rojos una seguidilla de alegrías que no tenían hace mucho tiempo. Actualmente, están en zona de UEFA Champions League y nadie les quita la ilusión de seguir compitiendo por más, aunque frente a ellos estará un equipo complicado que necesita ganar para alejarse del fondo.

La posible alineación del Manchester United vs West Ham

POR: Senne Lammens – La apuesta bajo palos. El arquero belga se mantiene en el once, buscando seguridad en un partido que exigirá concentración ante los contragolpes de los Hammers.

LD: Diogo Dalot – El carrilero incansable. Su capacidad para interiorizar el juego o llegar a línea de fondo ofrece variantes a Carrick.

DFC: Harry Maguire – El renacido. Ante la baja de De Ligt (lesión de espalda), Maguire asume el liderazgo de la zaga. Su juego aéreo será vital para defender los centros buscando a Castellanos.

DFC: Lisandro Martínez – 'El Carnicero'. Su agresividad y salida de balón son fundamentales para el esquema de Carrick.

LI: Luke Shaw – Experiencia y potencia. Si el físico le respeta, Shaw es un arma ofensiva más. Su asociación con Cunha o Mbeumo por izquierda puede destrozar a la defensa del West Ham.

MCD: Casemiro – El ancla. Su experiencia es impagable en estos clásicos. Será el encargado de barrer delante de la defensa y cortar las transiciones rivales.

MC: Kobbie Mainoo – La joya del mediocampo. Su dinamismo y capacidad para romper líneas en conducción lo convierten en el socio perfecto de Bruno. Es el presente y futuro de Old Trafford.

ED: Amad Diallo – Desparpajo puro. Parte desde la derecha con libertad para encarar. Su regate en espacios reducidos puede ser la llave para abrir a una defensa que llega con dudas físicas.

MCO: Bruno Fernandes – El arquitecto. El máximo asistente de la Premier. Todo el juego ofensivo pasa por sus botas. Buscará filtrar ese último pase que tanto daño hace a las líneas adelantadas.

EI: Bryan Mbeumo – La movilidad. Lejos de ser un delantero estático, Mbeumo ofrece desmarques constantes y presión alta, desgastando a los centrales rivales para la posible entrada de algún volante rápido en el segundo tiempo.

DC: Matheus Cunha – Talento brasileño. Partiendo desde la izquierda o cayendo al centro, su movilidad y disparo de media distancia son una amenaza constante.

Así se vería la alineación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo

Volantes ofensivos: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Bryan Mbeumo

Así se vería la alineación del West Ham (4-4-1-1)

Portero: Mads Hermansen

Defensas: El Hadji Malick Diouf, Axel Disasi, Konstantinos Mavropanos, Aaron Wan-Bissaka

Mediocampistas: Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek, Jarrod Bowen

Volante ofensivo: Callum Wilson

Delantero: Valentín Castellanos.

