La posible alineación titular de México para enfrentarse a Serbia

La selección nacional de México está preparada para la inauguración de la Copa del Mundo 2026, pero antes jugará su último encuentro amistoso ante su similar de Serbia desde el Nemesio Diez de Toluca, Estado de México, a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

Ya con los 26 representantes elegidos por el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, se espera que puedan arrancar los once debutarán ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones titulares para el último juego amistoso.

La posible alineación de México vs Serbia

México acumula soete partidos sin perder | Luiza Moraes/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Si no pasa nada raro, el guardameta de Chivas sería el elegido del 'Vasco' para ser el titular en la Copa del Mundo, aunque dejó la puerta abierta a otra posibilidad (Ochoa luego del juego ante Ghana).

LD: Jorge Sánchez - El jugador del PAOK es del agrado del técnico, por sobre Reyes, por lo que podría ser el titular por la banda derecha.

DFC: César Montes - Es uno de los jugadores que tienen su lugar fijo, es un inamovible de la central junto a Vásquez. So está bien físicamente debe ser titular.

DFC: Johan Vásquez - El capitán del Genoa ya fue titular desde el juego pasado ante Ghana. Obviamente es un titular inamovible.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo es uno de los consentidos del técnico mexicano y es otro de los que prácticamente serán titulares en la Copa del Mundo. Solo tiene a Mateo Chávez como competencia.

MC: Gilberto Mora - El juvenil mediocampista es la joya del fútbol mexicano, hace un año en la final de la Copa Oro 2025 fue titular en la final y respondió, por lo que podría ser titular en el arranque del Mundial.

MC: Edson Álvarez - El capitán del tricolor es probable que sea titular en el Mundial por su experiencia.

MC: Álvaro Fidalgo - El 'Mago' parece ser del agrado de Aguirre y podría ser un elemento titular de cara al Mundial.

ED: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es uno de los hombres de confianza de Aguirre y de los jugadores infaltables a lo largo del proceso mundialista, luce complicado que no sea titular.

DC: Raúl Jiménez - El goleador del Fulham es el '9' titular del 'Vasco', es el más experimentado y buscará marcar por primera ocasión en una Copa del Mundo.

EI: Alexis Vega - El técnico tiene una decisión difícil, Vega es del agrado de Aguirre, pero será cuestionado al dejar en el banquillo al Bota de Oro de la Liga de Arabia Saudita, Julián Quiñones.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Gilberto Mora, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo.

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Alexis Vega.

Así se vería la formación del Serbia (3-4-2-1)

Portero: Filip Stankovic.

Defensas: Kosta Nedeljkovic, Strahinja Erakovic, Andrija Maksimovic.

Centrocampistas: Adem Avdic, Njegos Petrovic, Aleksandar Stankovic, Mihailo Ivanovic; Vasilije Kostov, Veljko Birmancevic.

Delanteros: Nikola Stulic.

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