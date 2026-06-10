La posible alineación titular de México para enfrentarse a Sudáfrica

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Luego de una larga espera, el momento ha llegado: el arranque del Mundial 2026. La selección mexicana de fútbol, que forma parte del Grupo A, en donde también están Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, arrancará la copa del mundo enfrentándose a los sudafricanos, tal como ocurrió en el Mundial del 2010.

De hecho, esta será la primera ocasión en la que dos selecciones se enfrentan en el partido inaugural de dos copas del mundo diferentes. Ahora, el escenario será el mítico estadio Azteca, donde leyendas del fútbol mundial como Pelé o Maradona salieron campeones del mundo.

Tanto México como Sudáfrica querrán arrancar la justa mundialista con el pie derecho, y para conseguirlo, saltarán a la cancha con sus mejores futbolistas. Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones para la inauguración del Mundial 2026:

La posible alineación de México para enfrentarse a Sudáfrica

Mexico v Ghana - International Friendly | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – La meta del técnico Javier Aguirre es que el 'Tala' Rangel se consagre en el Mundial 2026 como el guardameta titular de la selección mexicana de fútbol. Ante la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón, el arquero de las Chivas es quien ocupará su lugar en la alineación estelar. Guiillermo Ochoa vivirá su sexta copa del mundo... desde el banquillo.

Defensa: César Montes – La dupla de centrales titulares está bien definida. El 'Cachorro' Montes ocupará un lugar fijo en la zona baja de la cancha. Su gran técnica individual, buena colocación y fortaleza al momento de defender, lo convierten en un elemento de vital importancia en el esquema de Javier Aguirre.

Defensa: Johan Vásquez – El hombre del Genoa de Italia es uno de los mejores defensas centrales con los que actualmente se cuenta en México. Si bien es cierto que mostró algunos titubeos en los partidos de preparación, la confianza sigue puesta en que sea él quien ocupe el puesto de titular en la copa del mundo.

Lateral izquierdo: Jesús Gallardo – En Toluca, bajo la dirección técnica de Antonio: el 'Turco' Mohamed, Jesús Gallardo tomó un nuevo aire en su carrera como futbolista profesional. Este será su tercer mundial, por lo que seguramente querrá hacer muy bien las cosas, puesto que podría ser su última participación en una copa del mundo.

Lateral derecho: Richard Ledezma – El futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara tuvo un semestre espectacular. Lo hizo tan bien, que no solo alcanzó a meterse a la convocatoria final para el Mundial 2026, sino que será uno de los titulares en el partido de la fecha uno, ante Sudáfrica.

Pivote: Erik Lira – Es uno de los jugadores que mostró mayor temple y carácter. El contención lucha cada una de las pelotas y le da equilibrio al mediocampo.

Mediocentro: Orbelín Pineda – En Grecia, Orbelín Pineda ha logrado mantener un nivel de juego óptimo para ser considerado uno de los referentes en la media cancha del tricolor. De gran aporte ofensivo y sacrificio a la defensiva cuando hace falta.

Mediocentro: Álvaro Fidalgo – El español que llegó a México siendo apenas un chico y que se fue del América como flamante tricampeón, se ha convertido en un referente del balompié nacional. Contar con un elemento como Fidalgo, le da a Javier Aguirre la certeza de que habrá quién haga la jugada diferente cuando las cosas se compliquen.

Extremo izquierdo: Julián Quiñones – En los partidos de preparación ante Portugal y Bélgica, el colombiano luchó constantemente, bajando para tratar de tener el esférico. Si a esto le sumamos el increíble nivel mostrado en el fútbol árabe, su titularidad parece ser cosa cerrada.

Extremo derecho: Roberto Alvarado – El técnico está casado con El Piojo, que no estuvo lúcido, pero increíblemente fue el único extremo derecho natural que llamó El Vasco. No ha logrado recuperar el nivel que alguna vez tuvo, mas la confianza del entrenador seguramente está fundamentada en cosas que uno, a la distancia, no es capaz de apreciar.

Delantero: Raúl Jiménez – El Lobo de Tepeji ha retomado su gran nivel en el fútbol europeo. Con el Fulham, Raúl Jiménez pareció haber dejado en el pasado la terrible fractura de cráneo que lo alejó de las canchas durante varios meses, y cuando regresó, se le vio inseguro y dubitativo. Pero eso quedó en el ayer. Ahora, Jiménez es un delantero seguro y eficaz.

Raúl Rangel | Agustin Cuevas/GettyImages

Así se vería la posible alineación de México (4-1-4-1)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez, Richard Ledezma

Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda

Delanteros: Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado

Así se vería la posible alineación de Sudáfrica (4-2-3-1)

Esperance Sportive de Tunis v Mamelodi Sundowns Football Club - Ligue des champions de la CAF | DeFodi Images/GettyImages

Portero: Ronwen Williams

Defensas: Mudau, Okon, Mbokazi y Modiba

Mediocampistas de contención: Mokoena y Sithole

Volantes ofensivos: Moremi, Mofokeng y Appollis

Delantero: Foster

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