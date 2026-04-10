La posible alineación titular de Monterrey para enfrentar al Atlas

Lo que hace mucho no ocurría en Monterrey, hoy está sucediendo, ya que el equipo corre peligro de no clasificar a la Liguilla, ya que están en la treceava posición de la tabla general con 14 puntos, por lo que tiene que sumar unidades de forma urgente en las cuatro fechas que quedan por disputarse.



Lamentablemente para el argentino Nico Sánchez, su interinato no ha funcionado del todo bien, a pesar de que arrancó su proceso venciendo a Querétaro. Después de eso vino la eliminación en la Copa Campeones de la CONCACAF a manos de Cruz Azul y ni una sola victoria en el Clausura 2026.



Su misión de este sábado 11 de abril será sacar los tres puntos del Estadio Jalisco cuando visite al Atlas para la Fecha 14, algo que suena complicado, pues el cuadro tapatío es séptimo de la clasificación y también está en la necesidad de incrementar su puntuación si no quiere quedar fuera de la Fiesta Grande.



Por ahora, Rayados no contará con Iker Fimbres, Erick Aguirre y el francés Anthony Martial, pero fuera de ello, cuenta con toda su plantilla y tratará de mantenerse con vida en el certamen.

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE MONTERREY

Sergio Canales | Jam Media/GettyImages

Portero: Luis Cárdenas – El Mochis ha sido de lo más rescatable del equipo este semestre, siendo factor en distintos partidos para que su equipo no saliera derrotado. Tal parece que seguirá siendo el titular hasta el fin del semestre.

Defensa: Víctor Guzmán – El Toro repetiría en la alineación. Se podría decir que es el más regular de todos los zagueros, por lo que las dudas estarían en el resto de sus compañeros.

Defensa: Stefan Medina – Al colombiano le tocó ser suplente la jornada pasada, pero al ver que Carlos Salcedo sigue sin estar en ese nivel que alguna vez manejó, el técnico podría apostar por la experiencia del capitán cafetalero.

Lateral izquierdo: Daniel Aceves – Gerardo Arteaga podría irse al banquillo esta vez para darle entrada al hombre que llegó como refuerzo para este torneo.

Lateral derecho: Ricardo Chávez – Al equipo le urge volver al camino de la victoria y si algo tiene el defensor es que sabe como lanzarse al frente buscando aportar en el tema ofensivo.

Pivote: Jorge Rodríguez – El Corcho ha sido muy señalado desde el semestre anterior por un bajón de nivel, pero tal pareciera que esa baja es general. No obstante, el argentino es de los más experimentados de la plantilla.

Pivote: Fidel Ambriz – El mediocampista estuvo lesionado algunos partidos, pero pareciera que por fin dejó atrás esas dolencias. Sus funciones son más ofensivas, por eso deberá tener la total convicción de estar concentrado al cien por ciento.

Mediocentro: Sergio Canales – El español también estuvo un rato ausente por lesión, pero ahora que está al cien, no se le puede dejar fuera porque en cualquier instante puede hacer diferencia.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos – En la semana se habló mucho del argentino, quien fue criticado por la afición debido a unas señas que hizo. A pesar de que ya se disculpó, los seguidores quieren verlo rindiendo en el ataque.

Extremo derecho: Jesús Corona – Al ver que el español Óliver Torres no acaba por marcar diferencia, El Tecatito podría ser utilizado en su perfil natural, ya que en ocasiones ha mostrado chispazos y ganas de trascender. La otra opción es que aparezca el argentino Luca Orellano, que también fue relevo la fecha anterior.

Delantero: Uros Djurdjevic – Aun cuando marcó la jornada pasada, Djuka sigue debiendo lo que declaró en su arribo a la Sultana del Norte, que ‘marcaría muchos goles’. Roberto de la Rosa tendría que esperar.

Monterrey v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Monterrey (4-2-3-1)



Portero: ‘Mochis’ Cárdenas

Defensas: Daniel Aceves, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez

Mediocampistas: ‘Corcho’ Rodríguez, Fidel Ambriz, Sergio Canales

Delanteros: Lucas Ocampos, Uros ‘Djuka’, ‘Tecatito’ Corona

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL ATLAS (3-1-4-2)

Atlas | Leopoldo Smith/GettyImages

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Gaddi Aguirre

Mediocampistas: Paulo Ramírez, Sergio Hernández, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Diego González

Delanteros: ‘Ponchito’ González, ‘Mudo’ Aguirre

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