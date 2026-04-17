La posible alineación titular de Monterrey para enfrentar al Pachuca

Rayados de Monterrey debe tener un gran cierre si realmente quiere meterse a la Liguilla, de lo contrario, quedará fuera como hace mucho no ocurría. Para colmo, su rival en esta ocasión es el tercer sitio de la tabla general, Pachuca, que lleva seis partidos sin conocer la derrota y que viene de golear 4-2 a Santos Laguna.



Luego de cortar el proceso del español Domènec Torrent, el argentino Nico Sánchez inició su interinato y aunque tuvo un inicio de ensueño derrotando a Querétaro, después de eso hubo cinco juegos sin victoria, tres caídas y dos empates, sumado a la eliminación en octavos de final de la Copa Campeones CONCACAF en manos de Cruz Azul.



Para encarar este choque, el cuerpo técnico no contaría con el mediocampista Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, por resentirse de una lesión en la zona lumbar, además del defensa colombiano Stefan Medina, por una molestia muscular en el calentamiento previo a la fecha pasada, y finalmente, el mediocampista Iker Fimbres, que tiene un esguince de tobillo y un edema óseo.



Aquí está la posible alineación de Monterrey para el partido:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE MONTERREY

Óliver Torres | Simon Barber/GettyImages

Portero: Luis Cárdenas – El Mochis sigue siendo uno de los factores para que el equipo no haya recibido un mayor número de derrotas.

Defensa: Carlos Salcedo – El Titán está lejos de ser aquel mundialista que brilló en Europa y otros equipos de México. A pesar de eso, sigue contando con un fuerte temperamento que lo hace un líder en la parte baja.

Defensa: Víctor Guzmán – Con la baja de Stefan Medina, la zaga central se repetiría, ya que lograron colgar el cero. El Toro tiene buen juego aéreo, pero será difícil competirle uno a uno al venezolano Salomón Rondón.

Lateral izquierdo: Daniel Aceves – La jornada pasada el defensor se quedó en el banquillo porque Luis Reyes tuvo el trabajo de atender el rol. Es cierto que El Hueso podría repetir, pero el cuerpo técnico podría hacer rotaciones.

Lateral derecho: Ricardo Chávez – Está más que fijo en el once inicial. Ha tenido participación en doce cotejos, diez como inicial, aportando un tanto.

Pivote: Óliver Torres – Muchos aficionados siguen sin entender cuál es la función del español, que sigue sin carburar pese a su gran trayectoria en Europa. Estas podrían ser sus últimas oportunidades de mostrarse o quizás podría ser una de las primeras bajas del equipo.

Pivote: Fidel Ambriz – Ya que El Corcho Rodríguez está lesionado, el ex León conformaría el doble pivote. A lo largo del semestre no ha podido encontrar la regularidad deseada debido a las constantes lesiones.

Mediocampista: Sergio Canales – Otro que podría estar viviendo sus últimos partidos con La Pandilla. Pese a su liderazgo, jerarquía y buena visión de campo, el tiempo y las lesiones le han pagado caro. A veces, el funcionamiento del equipo podría desesperarlo aún cuando no lo muestre.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos – El argentino sigue quedando a deber, estando en deuda con la afición, pues ha sido más conocido por sus polémicas que por sus actuaciones. A pesar de eso, el técnico Nico Sánchez le tiene mucha confianza a su paisano.

Extremo derecho: Jesús Corona – Al Tecatito le tocó jugar por el centro la fecha pasada, pero podría ser lanzado de nuevo a su rol natural como atacante por derecha, siendo de los pocos que trata de marcar diferencia en el campo.

Delantero: Uros Djurdjevic – Aunque al principio no podía ser contundente frente al arco, al menos el serbio ya ha podido acoplarse a sus compañeros, sin embargo, le falta dar todavía más para ser una figura en la plantilla.

'Mochis' Cárdenas | Simon Barber/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Monterrey (4-2-3-1)



Portero: ‘Mochis’ Cárdenas

Defensas: Daniel Aceves, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez

Mediocampistas: Óliver Torres, Fidel Ambriz, Sergio Canales

Delanteros: Lucas Ocampos, ‘Tecatito’ Corona, ‘Djuka’ Djurdjevic

La posible alineación de Pachuca (4-2-3-1)

Víctor 'Pocho' Guzmán | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Brian García, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Carlos Sánchez

Mediocampistas: ‘Pocho’ Guzmán, Elías Montiel, Sergio Rodríguez

Delanteros: Oussama Idrissi, Robert Kenedy, Salomón Rondón

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