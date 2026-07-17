La probable alineación titular de Monterrey vs Santos Laguna

Monterrey se medirá al Santos Laguna en la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Matías Almeyda buscará conseguir sus primeros tres puntos en el Gigante de Acero y comenzar este nuevo proyecto con el pie derecho.

A continuación te presentamos cómo iniciarían ambas escuadras de cara a este enfrentamiento entre equipos del norte.

La probable alineación de Monterrey contra Santos

Portero: Luis Cárdenas: El 'Mochis' se ha ganado la titularidad con sus constantes buenas actuaciones. Parece que el arquero se ha ganado la confianza de Almeyda y arrancará el certamen como primera opción bajo los tres palos. Santiago Melé no fue inscrito por el club regiomontano, mientras que Esteban Andrada, en su regreso, sería la competencia de Cárdenas.

Lateral derecho: Ricardo Chávez: Chávez todavía no ha demostrado en Rayados el gran nivel que llegó a tener con el Atlético de San Luis. Se espera que el lateral vuelva a su mejor versión y que responda a la confianza de Almeyda en esta nueva oportundiad.

Defensa central: Carlos Salcedo: Por talento, el 'Titán' debería tener una mejor carrera de la que puede presumir. Salcedo llegó a tener un gran nivel e incluso disputó el Mundial de 2018 como zaguero indiscutible. En los últimos años ha pasado de equipo en equipo sin encontrar regularidad. A los 32 años podría estar viviendo una de sus últimas chances en un equipo top de la Liga MX.

Defensa central: Alonso Aceves: El futbolista surgido de Pachuca llegó a Monterrey el semestre pasado y fue de los más rescatable en una temporada para el olvido. Aceves, quien también puede jugar como lateral, tiene que demostrar más en un club con una fuerte competencia interna.

CF Monterrey v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga: Arteaga es otro de los jugadores que se encuentran en deuda con Monterrey. El lateral mexicano llegó como refuerzo estrella en enero de 2024, tras su paso por el Genk belga, pero desde entonces no se ha consolidado como un elemento diferencial para Rayados. No ha sido titular indiscutible, perdió su lugar en selección mexicana y el 'Hueso' Reyes le quitó el puesto en más de una ocasión.

Mediocampista central: Jorge Rodríguez: El 'Corcho' ha sido duramente cuestionado por su afición ante los malos resultados que el club ha cosechado en los últimos torneos. El medio argentino continuará en la plantilla para el Apertura 2026 y buscará revancha.

Mediocampista central: Óliver Torres: El exjugador del Porto y el Atlético de Madrid sigue sin marcar diferencia en la Liga MX. El volante español se caracteriza por su capacidad para manejar el balón, su visión y por asociarse y potenciar a sus compañeros. Tendrá una nueva oportunidad para redimirse.

Mediocampista ofensivo: Jesús Corona: 'Tecatito' ha tenido chispazos desde que regresó a Monterrey en septiembre de 2023. Casi tres años después, se necesita que Corona sea más constante y marque diferencia. Si bien ya no es el mismo jugador que brilló en el Porto, todavía cuenta con capacidad para ayudar a que Monterrey regrese a los primeros sitios.

Extremo derecho: Luca Orellano: El extremo argentino llegó a Rayados procedente del Cincinnati FC en enero de este año. En su primer torneo anotó tres goles y dio cuatro asistencias en 14 encuentros. Si bien sus cifras son positivas, se espera que tenga un mayor peso en su segundo torneo con los regiomontanos.

Monterrey v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Delantero centro: Diego Rossi: Después de grandes temporadas en el Columbus Crew y el LAFC de la MLS, el delantero uruguayo finalmente llega al futbol mexicano. La directiva regia busca que Rossi se convierta en ese hombre gol que el equipo no ha tenido desde la salida de Rogelio Funes Mori. ¿Estará a la altura del reto?

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos: Es el momento de la verdad para Lucas Ocampos. El atacante argentino ha tenido un rendimiento que ha ido de mucho más a menos. Se espera que el exjugador del Sevilla y el Marsella vuelva a su mejor versión bajo la tutela de Matías Almeyda.

Posible alineación del Rayados contra Santos (4-3-3)

Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga; Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona; Luca Orellano, Diego Rossi, Lucas Ocampos.

Posible alineación del Santos Laguna contra Monterrey (4-3-3)

Carlos Acevedo; Javier Abella, Franco Pardo, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría; Carlos Gruezo, Salvador Mariscal, Fran Villalba; Diego González, Ezequiel Bullaude, Lucas di Yorio.

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