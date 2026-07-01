La posible alineación titular de Portugal para enfrentar a Croacia

Portugal y Croacia se verán las caras este jueves 2 de julio en uno de los cruces más parejos de los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. El Field de Toronto será el escenario en el que Cristiano Ronaldo y compañía buscarán sacar el pasaje a la siguiente instancia, donde espera el ganador España vs Austria.

A continuación, las posibles alineaciones de cada uno de los equipos.

La posible alineación de Portugal vs Croacia

POR - Diogo Costa: El arquero del Porto volvió a ser decisivo en la fase de grupos. Frente a Colombia fue elegido como el mejor jugador del partido tras realizar seis atajadas y sostener el 0-0 que aseguró la clasificación portuguesa a los dieciseisavos de final.

LD - Diogo Dalot: Capaz de jugar por cualquiera de las dos bandas, destaca por su potencia física y su capacidad para incorporarse constantemente al ataque. Su versatilidad le permite a Roberto Martínez modificar el sistema durante el partido sin necesidad de hacer cambios.

DFC - Rúben Dias: El central del Manchester City regresó al once durante la fase de grupos y volvió a demostrar por qué es el líder de la defensa. Su presencia elevó la solidez del equipo y le dio más seguridad a una última línea que terminó la primera fase con dos vallas en cero consecutivas.

DFC - Gonçalo Inácio: Zurdo, con muy buena salida de balón y personalidad para romper líneas con pases largos, se ha consolidado en la zaga.

LI - Nuno Mendes: El lateral del PSG ya dejó su huella en este Mundial al marcar uno de los goles de la goleada por 5-0 sobre Uzbekistán. Su velocidad para recorrer toda la banda izquierda y su capacidad para generar superioridad ofensiva lo convierten en un arma constante.

MC - João Neves: A pesar de su juventud, juega con una madurez sorprendente. Con su despliegue, agresividad y precisión en la distribución se ha convertido en una fija dentro del once inicial.

MC - Vitinha: El que dicta los tiempos del equipos. Maneja el ritmo, lee el juego y es siempre una opción de pase para sus compañeros. Su inteligencia para encontrar espacios resulta clave.

Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

MCO - Bruno Fernandes: Es el cerebro futbolístico de Portugal de mitad de cancha para adelante y un líder dentro del campo de juego. 92 partidos y 29 goles para este gran mediocampista ofensivo.

ED - Francisco Conceição: Extremo explosivo, con un gran uno contra uno y mucha personalidad para encarar. No fue titular en ninguno de los tres partidos, pero podría tener su estreno desde el inicio en un duelo a todo o nada.

DC - Cristiano Ronaldo: El doblete que le marcó a Uzbekistán le permitió alcanzar los 10 goles en Copas del Mundo y convertirse en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes del torneo. Máximo goleador a nivel selecciones, acumula 145 tantos en 231 partidos con Portugal.

EI - Rafael Leão: El del Milan no ha tenido el protagonismo que un jugador de su categoría merece. Marcó ante Uzbekistán, pero siempre comenzó en el banquillo. Frente a Croacia apunta a ser titular.

Así se vería la formación de Portugal (4-3-3)

Portero: Diogo Costa

Defensores: Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes

Mediocampistas: Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes

Delanteros: Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

Así se vería la formación de Croacia (4-3-3)

Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Joosep Martinson - FIFA/GettyImages

Portero: Dominik Livakovic

Defensores: Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic

Mediocampistas: Mateo Kovacic, Luka Modric

Mediapuntas: Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic

Delanteros: Andrej Kramaric

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