La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Girona

Antes de visitar Múnich por la revancha de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid recibirá al Girona en el estadio Santiago Bernabéu el viernes 10 de abril en el marco de la 31° de La Liga.

Tras ser derrotado en su último encuentro ante Mallorca y quedar a siete puntos del Barcelona en la pelea por el título, al conjunto de Álvaro Arbeloa no le queda más opción que sumar de a tres para sostener sus posibilidades.

A continuación, el posible equipo titular para el duelo liguero.

La posible alineación del Real Madrid vs Girona

PO: Andriy Lunin - El ucraniano seguirá ocupando el lugar del lesionado Courtois. Ante Mallorca le patearon dos veces a puerta y ambas terminaron en gol.

LD: Dani Carvajal - Con Trent Alexander-Arnold desgastado por los últimos dos partidos, se espera que el experimentado lateral vuelva a ocupar un lugar entre los titulares.

DFC: Eder Militao - El brasileño poco a poco va tomando ritmo luego de un largo período de inactividad. Ingresó ante Mallorca y también frente al Bayern Múnich.

DFC: Dean Huijsen - El joven central fue reemplazado en los últimos dos encuentros, evidenciando una merma física. En esta Liga ha disputado 22 partidos, aportando 2 goles y 2 asistencias.

LI: Fran Garcia - En la rotación que implementará Arbeloa, uno que podría tener una nueva chance es el canterano en lugar de Carreras. En la actual liga jugó 9 encuentros y marcó un tanto, ante Betis.

MC: Federico Valverde - El capitán siempre quiere estar y aunque la revancha en Múnich es la prioridad, no se perderá el partido ante Girona. Su buen remate de media distancia puede ser un arma clave para abrir el resultado.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRID | JAVIER SORIANO/GettyImages

MC: Aurelien Tchouaméni - Otro habitual titular que seguirá en el once, por jerarquía y porque al ver una nueva amarilla ante el Bayern, no podrá estar en la revancha. Hasta aquí ha jugado 27 sobre 30 partidos posibles.

MC: Eduardo Camavinga - Ante Mallorca completó 69' hasta que fue reemplazado por Bellingham. Precisamente el inglés podría aparecer en su lugar si Arbeloa apuesta por darle ritmo al inglés.

MC: Arda Güler - Asistencia perfecta en Liga para el turco, autor de 4 tantos y 8 asistencias en el certamen. Con su visión y gran capacidad de pase, un jugador clave para abastecer a los rápidos de arriba.

DC: Brahim Díaz - Vini viene arrastrando ciertos problemas musculares, por lo que se intuye que Arbeloa lo cuidará y en su lugar estará el marroquí, quien hasta ahora no ha logrado marcar en esta Liga, aunque ha aportado 5 asistencias.

DC: Kylian Mbappé - El máximo anotador del Madrid y de La Liga (23 goles), será la principal carta de ataque en el duelo del viernes. Al Girona ya le ha marcado dos goles en tres partidos.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Fran Garcia.

Centrocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Delanteros: Brahim Díaz, Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Girona (3-5-2)

Girona Fc V Athletic Club - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Paulo Gazzaniga

Defensas: Arnau Martinez, Vitor Reis, Alejandro Frances, Alex Moreno

Centrocampistas: Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Axel Witsel, Fran Beltran, Azzedine Ounahi

Delanteros: Abel Ruiz

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP