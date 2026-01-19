La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Mónaco
El Santiago Bernabéu se prepara para una noche crucial. Tras el despido de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa asume el mando en Europa con la tarea de detener la sangría y asegurar la clasificación directa a los octavos de final.
El Real Madrid marcha séptimo en la fase de liga con 12 puntos, y una victoria es indispensable para evitar el caos de los playoffs; sin embargo, en frente está un Mónaco invicto en los últimos 5 partidos, pero urgido de una victoria en Champions.
Para este duelo, Arbeloa enfrenta bajas sensibles en defensa. Álvaro Carreras está suspendido, mientras que Éder Militão y Trent Alexander-Arnold siguen lesionados. La buena noticia es la recuperación de Kylian Mbappé, quien ya marcó el fin de semana y ahora busca vacunar a su exequipo para ampliar su cuenta de nueve goles en el torneo.
La posible alineación del Real Madrid vs Mónaco
POR: Thibaut Courtois – El muro belga. Tras encajar ante el City, necesita recuperar la portería a cero para dar confianza a una defensa improvisada.
LD: Fede Valverde – El 'Halcón' al rescate. Ante las bajas de Carvajal y Alexander-Arnold, el uruguayo volverá a ocupar el lateral derecho, aportando recorrido y sacrificio defensivo.
DFC: Raúl Asencio – La apuesta de la casa. El canterano se mantiene en el once titular, mostrando madurez para cubrir las ausencias de los centrales veteranos.
DFC: Dean Huijsen – Juventud y salida de balón. El defensor (fichaje reciente en este contexto) acompañará a Asencio en una zaga inédita que deberá estar atenta a la velocidad de los atacantes monegascos.
LI: Fran García – La oportunidad por la izquierda. Con Carreras suspendido y Mendy entre algodones, el español será el encargado de cerrar la banda y doblar a Vinícius en ataque.
MCD: Aurélien Tchouaméni – El ancla ante su exequipo. Su presencia física será vital para cortar los contragolpes del Mónaco y dominar el juego aéreo en el medio campo.
MC: Eduardo Camavinga – El motor dinámico. Su capacidad para romper líneas con la conducción y recuperar balones será clave para imponer el ritmo que quiere Arbeloa.
MC: Jude Bellingham – El todoterreno. Con libertad para llegar al área, el inglés buscará asociarse con los de arriba y aprovechar los espacios que genere Mbappé.
ED: Arda Güler – Talento turco. Arbeloa confía en su magia para partir desde la derecha o el centro, buscando ese último pase que desatasque defensas cerradas.
DC: Kylian Mbappé – El protagonista. Enfrenta al club que lo vio nacer futbolísticamente. Llega en su mejor momento goleador en Champions (9 tantos) y con hambre de liderar esta nueva etapa.
EI: Vinícius Junior – El desequilibrio total. Su duelo por la banda será la principal vía de escape del Madrid; si está inspirado, el ataque blanco es imparable.
Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García
- Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham
- Delanteros: Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Junior
Así se vería la formación del Mónaco (4-4-2)
Sébastien Pocognoli llega con dudas sobre el estado físico de Folarin Balogun, pero alineará un equipo ofensivo que buscará explotar las bandas y sorprender al Bernabéu.
- Portero: Philipp Köhn
- Defensas: Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique
- Mediocampistas: Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin
- Delanteros: Folarin Balogun, Mika Biereth
Un partido trampa para el Real Madrid, que debe ganar para calmar las aguas y evitar que el Mónaco reviva viejos fantasmas en la capital española.
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.