La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Mónaco

El Santiago Bernabéu se prepara para una noche crucial. Tras el despido de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa asume el mando en Europa con la tarea de detener la sangría y asegurar la clasificación directa a los octavos de final.

El Real Madrid marcha séptimo en la fase de liga con 12 puntos, y una victoria es indispensable para evitar el caos de los playoffs; sin embargo, en frente está un Mónaco invicto en los últimos 5 partidos, pero urgido de una victoria en Champions.

Para este duelo, Arbeloa enfrenta bajas sensibles en defensa. Álvaro Carreras está suspendido, mientras que Éder Militão y Trent Alexander-Arnold siguen lesionados. La buena noticia es la recuperación de Kylian Mbappé, quien ya marcó el fin de semana y ahora busca vacunar a su exequipo para ampliar su cuenta de nueve goles en el torneo.

Real Madrid V Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La posible alineación del Real Madrid vs Mónaco

POR: Thibaut Courtois – El muro belga. Tras encajar ante el City, necesita recuperar la portería a cero para dar confianza a una defensa improvisada.

LD: Fede Valverde – El 'Halcón' al rescate. Ante las bajas de Carvajal y Alexander-Arnold, el uruguayo volverá a ocupar el lateral derecho, aportando recorrido y sacrificio defensivo.

DFC: Raúl Asencio – La apuesta de la casa. El canterano se mantiene en el once titular, mostrando madurez para cubrir las ausencias de los centrales veteranos.

DFC: Dean Huijsen – Juventud y salida de balón. El defensor (fichaje reciente en este contexto) acompañará a Asencio en una zaga inédita que deberá estar atenta a la velocidad de los atacantes monegascos.

LI: Fran García – La oportunidad por la izquierda. Con Carreras suspendido y Mendy entre algodones, el español será el encargado de cerrar la banda y doblar a Vinícius en ataque.

Albacete Balompie v Real Madrid - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

MCD: Aurélien Tchouaméni – El ancla ante su exequipo. Su presencia física será vital para cortar los contragolpes del Mónaco y dominar el juego aéreo en el medio campo.

MC: Eduardo Camavinga – El motor dinámico. Su capacidad para romper líneas con la conducción y recuperar balones será clave para imponer el ritmo que quiere Arbeloa.

MC: Jude Bellingham – El todoterreno. Con libertad para llegar al área, el inglés buscará asociarse con los de arriba y aprovechar los espacios que genere Mbappé.

ED: Arda Güler – Talento turco. Arbeloa confía en su magia para partir desde la derecha o el centro, buscando ese último pase que desatasque defensas cerradas.

DC: Kylian Mbappé – El protagonista. Enfrenta al club que lo vio nacer futbolísticamente. Llega en su mejor momento goleador en Champions (9 tantos) y con hambre de liderar esta nueva etapa.

EI: Vinícius Junior – El desequilibrio total. Su duelo por la banda será la principal vía de escape del Madrid; si está inspirado, el ataque blanco es imparable.

Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García

: Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García Mediocampistas : Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham

: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham Delanteros: Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Junior

Así se vería la formación del Mónaco (4-4-2)

Sébastien Pocognoli llega con dudas sobre el estado físico de Folarin Balogun, pero alineará un equipo ofensivo que buscará explotar las bandas y sorprender al Bernabéu.

Portero : Philipp Köhn

: Philipp Köhn Defensas : Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique

: Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique Mediocampistas : Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin

: Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin Delanteros: Folarin Balogun, Mika Biereth

Un partido trampa para el Real Madrid, que debe ganar para calmar las aguas y evitar que el Mónaco reviva viejos fantasmas en la capital española.

