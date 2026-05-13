La posible alineación del Real Madrid para enfrentarse al Real Oviedo

A esta altura del partido, el Real Madrid quiere que la temporada termine cuanto antes. Luego de haber perdido el Clásico ante el Barcelona y, al mismo tiempo, LaLiga contra el mismo rival, será anfitrión del antepenúltimo partido del año, en este caso frente al Real Oviedo. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan diezmados por las lesiones y el DT, con el boleto asegurado para la Champions League 2026/27, podría optar por darles descanso a varios habituales para evitar mayores inconvenientes en la enfermería merengue.

La posible alineación del Real Madrid

Thibaut Courtois, Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Volvió justo cuando el Madrid más lo necesitaba. Courtois se encarga de que los partidos mal jugados no se vean reflejados en el marcador. De hecho, el Clásico terminó apenas 2-0 gracias a su intervención. Tiene 11 vallas invictas en 29 partidos.

LD: Trent Alexander-Arnold - Se comporta como un enganche y conecta directamente con los delanteros. Muchas veces realiza pases largos desde su lateral hacia el área rival. El problema llega cuando le toca perseguir extremos y retroceder.

DFC: Antonio Rüdiger - Para que el equipo no se caiga, Rudiger tiene que estar concentrado. La mayoría de lo que pasa alrededor de los once jugadores dependen del nível que muestra el alemán. Defiende cada pelota poniendo el cuerpo si es necesario.

DFC: Raúl Asencio - El clásico dejó entrever la falta de minutos y sufrió con Ferran Torres, que terminó marcando el primer gol. Fue titular de ultima hora por la lesión de Dean Huijsen y posiblemente lo sea también contra el Real Oviedo.

LI: Fran García - Otro jugador al cual la falta de minutos le juega en contra. Arbeloa posiblemente opte por darle otra oportunidad al lateral que necesita demostrar que está al nível que el Merengue busca (y necesita).

MC: Thiago Pitarch - Poco a poco va encontrando su juego y ganándose la confianza del entrenador y del resto del grupo. En el Clásico sumó un puñado de minutos, pero en el peor momento del equipo.

MC: Aurélien Tchouaméni - Vive semanas rarísimas. La pelea con Valverde y posterior sanción económica encaminaba a la posibilidad de no seguir formando parte de los titulares. Aun así aparece otra vez desde el arranque porque el Merengue necesita alguien que ordene un mediocampo sumido en caos.

MC: Jude Bellingham - Gesticula, protesta, pide todas las pelotas y termina las jugadas con precisión. Sigue lejos de la promesa que aterrizó desde el Borussia Dortmund, pero tiene destellos que hacen notar que sigue ahí. Fue de los pocos que hizo sufrir al Barça el domingo.

MCO: Brahim - De lo mejor que ofreció el club en el Clásico. Inventa jugadas que uno creería imposibles en espacios diminutos y a él parecen salirles naturalmente. Sin embargo, le costó conectar con el resto del equipo y ninguna de estas ideas llegó a buen puerto.

DC: Vinícius Jr. - El capitán provisorio. Le cuesta mantener el buen nivel a lo largo de todo el partido, pero cuando se lo necesita aparece. Está cerca del área esperando la oportunidad perfecta para atacar. No tuvo suerte en el Clásico, aunque no se da nunca por vencido.

DC: Gonzalo García - Tuvo la única posibilidad clarísima del Madrid en sus pies durante el Clásico, pero Joan García le adivinó el remate. Volvió a sumar minutos desde el arranca y perfile para volver a hacerlo este jueves, consecuencia de la ausencia de Kylian Mbappé. Lleva cuatro goles en lo que va de LaLiga.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-1-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Fran García, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold

Mediocampistas: Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham

Mediapunta: Brahim

Delanteros: Vinícius Jr., Gonzalo

Así se vería la formación del Real Oviedo (4-2-3-1)

Federico Viñas, Real Oviedo | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Rahim Alhassane, Dani Calvo, David Costas, Nacho Vidal

Mediocampistas: Santiago Colombatto, Nicolás Fonseca

Mediapuntas: Thiago Fernández, Alberto Reina, Ilyas Chaira

Delantero: Federico Viñas

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