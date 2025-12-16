La posible alineación del Real Madrid para enfrentarse al Talavera

El Real Madrid debutará este miércoles 17 de diciembre en la Copa del Rey, certamen que ya ganó 20 veces y es uno de los históricos del calendario. Por disputar la Supercopa de España, su recorrido arrancará en estos dieciseisavos de final.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Andriy Lunin - Xabi Alonso hará rotaciones en el equipo y la portería es una de ellas. La Copa será para el meta ucraniano, quien jugará su segundo partido de la temporada tras haber sido titular en Champions frente al Olympiacos.

LD: Federico Valverde - El 'Halcón' se sacrifica nuevamente. Ante la falta de efectivos, el uruguayo deberá ocupar el carril derecho, aportando su inagotable despliegue físico tanto en defensa como en ataque.

DFC: Raúl Asencio - El canterano se mantiene como titular obligado. Su sobriedad será puesta a prueba en un ambiente hostil, acompañando al líder de la zaga.

DFC: Antonio Rüdiger - El jefe de la defensa. Sin Militao ni Alaba, el alemán debe multiplicar su liderazgo y contundencia para organizar una línea defensiva inédita.

LI: Álvaro Carreras - Disponible por la Copa del Rey tras sersancionado en Laiga por su expulsión ante el Celta, el ex Benfica volverá al lateral izquierdo para el compromiso frente al Talavera.

Mi: Jude Bellingham - El todoterreno inglés deberá liderar el ataque desde segunda línea. Su llegada al área y capacidad goleadora son urgentes ante la ausencia de Mbappé.

MCD: Aurélien Tchouaméni - El ancla del equipo. Su presencia física será clave para ganar los duelos en el mediocampo y proteger a la defensa central.

MC: Dani Ceballos - El canterano ganó lugar en la consideración de Xabi Alonso y tuvo una buena prestación en los partidos que jugó últimamente.

MD: Rodrygo - El brasileño debe dar un paso al frente. Su regate y asociación son necesarios para desequilibrar el partido por la banda derecha.

DC: Vinicius Jr. - Tuvo un partido correcto frente al Alavés y se despidió de la cancha con un abrazo con Xabi Alonso. Una fija.

DC: Gonzalo García - Se espera que juegue desde la partida para no exigir a Kylian Mbappé, que llegó con lo justo al partido frente al Alavés.

Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Rodrygo

Delanteros: Vinicius y Gonzalo García.

Así se vería la alineación del Talavera (4-4-2)

Portero: Jaime

Defensas: Cuenca, Á. López, Sergi Molina, Aleix Roig

Mediocampistas: Valen, Pedro Capó, Isaiah, Sergio Montero

Delanteros: Di Renzo y Arturo Molina.

