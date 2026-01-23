La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Villarreal

Tras reconciliarse con el Santiago Bernabéu mediante una exhibición ofensiva liderada por Vinícius y Mbappé, el Real Madrid aterriza de golpe en la exigencia doméstica. La fiesta europea ha terminado y la realidad de LaLiga es implacable: el Barcelona, líder por un solo punto, no da tregua, y cualquier tropiezo podría ser fatal en la carrera por el título.

El rival de este sábado no es un invitado de piedra. El Villarreal llega a la capital como el tercero en discordia, a siete puntos de los merengues y con argumentos futbolísticos suficientes para convertir el optimismo madridista en nerviosismo.

Para Arbeloa, este choque es un examen de arquitectura táctica: mientras su delantera afila los colmillos, su retaguardia se sostiene con pinzas. Sin Tchouaméni (suspendido) y con la defensa titular en la enfermería, el técnico interino deberá improvisar para proteger a Courtois ante uno de los ataques más peligrosos del campeonato.

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Antonio Villalba/GettyImages

La posible alineación del Real Madrid vs Villarreal

POR: Thibaut Courtois – El gigante belga es inamovible. Su seguridad bajo palos es el cimiento sobre el que Arbeloa construye la confianza del equipo.

LD: Fede Valverde – El comodín total. Aunque su posición natural es el medio, Arbeloa lo utilizó como lateral derecho ante el Mónaco con gran éxito y, ante la baja de Arnold, repetirá en la banda.

DFC: Raúl Asencio – La apuesta de la cantera. El joven central se ha ganado el puesto ante la plaga de lesiones. Su velocidad y sobriedad son claves para acompañar a una defensa improvisada.

DFC: Dean Huijsen – Jerarquía joven. El defensor repite en el once titular tras su participación en la goleada europea. Deberá liderar la zaga ante la posible ausencia de Rüdiger.

LI: Fran García – Regreso obligado. Con Mendy lesionado y Camavinga necesario en el medio campo por la suspensión de Tchouaméni, el lateral español volverá a ser titular para dar profundidad por izquierda.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Eurasia Sport Images/GettyImages

MCD: Eduardo Camavinga – Cambio de rol. Actuó como lateral/interior ante el Mónaco, pero la suspensión de Tchouaméni lo obliga a tomar las riendas del pivote defensivo para dar equilibrio.

MC: Jude Bellingham – El todocampista. Liberado de tareas puramente defensivas, el inglés buscará conectar con el ataque y pisar el área rival como lo hizo en la noche mágica de Champions.

MC: Arda Güler – Talento en la medular. El turco se mantiene en el esquema tras ser parte del once que goleó en Europa, aportando visión de juego y último pase.

ED: Franco Mastantuono – La joya argentina. Tras marcar un gol ante el Mónaco, se ha ganado la continuidad en el once, aportando desborde y frescura al ataque merengue.

EI: Vinícius Junior – El desequilibrio mundial. Viene de una actuación redonda en Champions. Su duelo por la banda será la principal arma para romper la defensa del Villarreal.

DC: Kylian Mbappé – El goleador letal. Con la puntería afinada tras la goleada al Mónaco, el francés buscará seguir escalando en la tabla de goleadores y liderar la ofensiva blanca.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MONACO | THOMAS COEX/GettyImages

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García

: Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García Mediocampistas : Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler

: Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler Delanteros: Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinícius Junior

Así se vería la formación del Villarreal (4-4-2)

El Submarino Amarillo presenta un once renovado y muy físico, destacando la presencia de Thomas Partey en la medular y una dupla ofensiva temible.

Portero: Luiz Júnior

Luiz Júnior Defensas: Navarro, Juan Foyth, Veiga, Sergi Cardona

Navarro, Juan Foyth, Veiga, Sergi Cardona Mediocampistas: Tajon Buchanan, Thomas Partey, Dani Parejo, Alberto Moleiro

Tajon Buchanan, Thomas Partey, Dani Parejo, Alberto Moleiro Delanteros: Georges Mikautadze, Gerard Moreno

Un partido que promete goles y tensión, donde el Real Madrid está obligado a ganar para mantener el pulso por LaLiga, a pesar de tener una defensa remendada por las circunstancias.

