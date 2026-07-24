La posible alineación titular de Tigres UANL para enfrentarse a Atlético de San Luis

Se llevó a cabo la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y a su vez, finalizó la Copa del Mundo 2026, por lo que debemos irnos actualizando con las novedades del fútbol mexicano de cara a la Fecha 2.

Los auriazules perdieron 3-1 en su visita a la frontera ante Club Tijuana. Mientras que, el cuadro potosino fue remontado por el campeón Cruz Azul, luego de ir ganando en casa 2-0 y terminaron derrotados 2-3.

El próximo duelo de los universitarios será este sábado 25 de julio a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) entre el Club Tigres UANL y Atlético de San Luis desde el Estadio Universitario.

Por lo tanto, les compartimos la posible alineación del cuadro de San Nicolas de los Garza para medirse al conjunto potosino.

La alineación de Tigres UANL vs Atlético de San Luis en la Jornada 2

Ozziel Herrera sería centrodelantero | Jam Media/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El 'Patón' se mantiene al resguardo de la portería felina. El histórico portero argentino será guardián un semestre más bajo los tres palos.

LD: Jesús Garza - El joven lateral mexicano se ha hecho de la confianza de Guido Pizarro y se ha adueñado de la posición titular, por lo que se mantendrá en su lugar.

DFC: Joaquim Pereira - Desde su arribo al fútbol se quedó con la titularidad en la central del equipo y a pesar de las dudas sobre su continuidad todo indica que se mantendrá tras la lesión de Jesús Angulo.

DFC: Rómulo Zwarg - El polivalente mediocentro brasileño ha servido de pivote o central acoplándose con Joaquim. Además, aporta liderazgo y buena salida a la zaga defensiva del equipo. Al puro estilo de Pizarro y su excompañero Carioca.

LI: Vladimir Loroña - La ausencia de Jesús Angulo le dará oportunidad de tener más actividad en el equipo, en la primera fecha pudo ser titular.

MC: César Araújo - El mediocampista uruguayo se ha complementado muy bien con su compatriota Gorriarán y ha sabido ganarse su lugar en el once inicial con trabajo duro.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán de los Tigres le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Desde el primer momento, demostró hacer clic con los colores de la 'U' de Nuevo León y es actualmente uno de los consentidos de la afición.

ED: Diego Lainez - El volante izquierdo es un jugador dinámico y desequilibrante que se adaptó muy bien al estilo de juego de los felinos.

MCO: Juan Brunetta - El Cruz Azul estuvo cerca de ficharlo y con la salida de André-Pierre Gignac y la posible partida de Ángel Correa a River Plate. Podría tomar un rol más protagonista y mantenerse por la falta de atacantes en el club.

EI: Diego Sánchez - El juvenil podría tener una oportunidad como titular para cubrir la posición de Ozziel Herrera que pasaría centrodelantero por la expulsión del 'Búfalo'.

DC: Ozziel Herrera - Debido a la ausencia de Rodrigo Aguirre por expulsión y la falta de centrodelanteros en el equipo, el joven extremo podría ser convertido a '9' para este duelo, posición en donde también ha jugado.

Así se vería la formación del Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña.

Mediocampista: César Araujo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Diego Sánchez.

Delantero: Ozziel Herrera.

Así se vería la formación del Atlético de San Luis (4-4-2)

Portería: Andrés Sánchez.

Defensa: Román Torres, Aldo Cruz, Robson Alves de Barros, Eduardo Águila.

Mediocampo: Lucas Esteves Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macías, David Rodríguez.

Delantera: Leonardo Flores, Rafael Llorente.

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