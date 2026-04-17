La posible alineación titular de Tigres UANL para enfrentarse a Necaxa
Llega la antepenúltima fecha del fútbol mexicano con la correspondiente Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
El sábado 18 de abril a las 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) desde el Estadio Victoria entre el Club Necaxa y el Club Tigres UANL, los hidrocálidos reciben a los de Nuevo León.
A continuación, te compartimos la posible alineación del conjunto de regiomontano para visitar a los Rayos.
La posible alineación de Tigres UANL vs Necaxa para la Jornada 15 de la Liga MX
PO: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino es el portero titular y es un inamovible en el once inicial.
LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano se adueñó completamente de la banda derecha. No hay otro jugador que le compita en su posición natural.
DFC: Joaquim - El zaguero brasileño se ha adueñado de la central del equipo desde su arribó al club y solo se ha perdido un partido en el torneo.
DFC: Rafael Guerrero - El joven defensor apenas debutó con el primer equipo el semestre pasado donde solo jugó 5 minutos. La fecha anterior jugó su segundo partido del presente torneo como titular ante las lesiones en la defensa.
LI: Jesús Angulo - Es un versátil defensor central, con buen ida y vuelta, suele hacer centros precisos y arriesgar el físico, cuenta con mucha experiencia en el fútbol mexicano y este fin de semana volvería al cuadro titular, como lateral por izquierda ante la lesión de Vladimir Loroña.
MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es uno de los referentes y fijos del equipo. No jugó a mitad de semana por sanción por acumulación de tarjetas amarillas.
MC: César Araujo - El mediocampista uruguayo ha ido ganando terreno cada vez más en el torneo doméstico junto a su compatriota.
MD: Diego Lainez - El extremo mexicano cumplió su sanción de un partido por acumulación de tarjetas amarillas frente a Chivas. Y volvería a la titularidad.
MCO: Juan Brunetta - El mediocampista charrúa tiene características ofensivas. En los felinos se ha consolidado como una opción fundamental en el ataque como volante o enganche.
MI: Ozziel Herrera - Este puesto se lo suelen competir el mexicano u Marcelo Flores, el jugador nacional viene de ser titular y podría repetir siendo un jugador desequilibrando con velocidad por la banda. Tomando en cuenta que Marcelo está lesionado.
DC: Ángel Correa - El atacante argentino es un tremendo jugador, suele jugar como enganche o centro delantero, para este juego podría volver como 9.
Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)
- Portero: Nahuel Guzmán.
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Rafael Guerrero, Jesús Angulo.
- Centrocampistas: Fernando Gorriarán, César Araujo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.
- Delanteros: Ángel Correa
Así se vería la formación titular de Necaxa (3-1-4-2)
- Portero: Ezequiel Unsain.
- Defensas: Raúl Martínez, Alexis Peña, Javier Méndez.
- Centrocampistas: Facundo Gutiérrez; Ricardo Monreal, Danny Leyva, Agustín Almendra, Cristian Calderón.
- Delantero: Tomás Badaloni y Javier Ruiz.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.