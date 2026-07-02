La posible alineación titular de Colombia para enfrentar a Ghana

El sueño de Colombia de volver a estar entre los mejores 16 equipos de la Copa del Mundo 2026 se pone a prueba este viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas cuando se enfrente a Ghana por los 16vos de final.

El equipo de Néstor Lorenzo saldría a jugar frente al conjunto africano con un solo cambio en relación a la base titular. Jhon Córdoba reemplazaría a Luis Suárez como centrodelantero.

A continuación, las posibles alineaciones de cada uno de los equipos.

La posible alineación de Colombia vs Ghana

POR - Camilo Vargas: El arquero del Atlas mexicano viene de tener una gran actuación ante Portugal, con una atajada decisiva que mantuvo su valla en cero. En este Mundial solo recibió un tanto en el debut ante Uzbekistán.

LD - Daniel Muñoz: Una de las armas más peligrosas con las que cuenta Colombia y lo ha dejado claro en la fase de grupos, abriendo el marcador ante Uzbekistán y Congo. Ofrece un despliegue incansable por la banda derecha y llegada al área por sorpresa.

DFC - Davinson Sánchez: El central acumula 82 partidos y 4 goles con la selección absoluta. Es uno de los líderes del vestuario y afronta su segundo Mundial como una de las referencias del equipo.

DFC - Jhon Lucumí: Titular en los tres encuentros de la fase de grupos, destacó por su firmeza en los duelos individuales y por la tranquilidad con la que inicia las jugadas desde el fondo.

LI - Johan Mojica: Al igual que Muñoz, el lateral del Mallorca sabe proyectarse y lastimar por el costado izquierdo. Con la selección disputó 47 partidos y marcó un gol.

MC - Gustavo Puerta: En su primer Mundial ha respondido con enorme personalidad y se ha ganado un lugar en el once titular. Aporta movilidad, criterio y buen remate de media distancia.

MC - Jefferson Lerma: Pieza central del equipo, dándole equilibrio y presencia en el mediocampo. Su fortaleza física, agresividad para recuperar la pelota y capacidad para imponerse en el juego aéreo lo convierten en un jugador indispensable.

Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

MCO - Jhon Arias: Fue uno de los jugadores más destacados durante la fase de grupos gracias a su desequilibrio. Su movilidad entre líneas genera espacios y le imprime otro ritmo al ataque.

MCO - James Rodríguez: El capitán continúa siendo el gran conductor futbolístico de Colombia. Con 129 partidos y 31 goles en la selección, afronta un nuevo desafío tal como lo hizo en Brasil 2014 y Rusia 2018.

EI - Luis Díaz: El as de espadas de este equipo. Velocidad, desequilibrio y eficiencia cada vez que entra al área. Gran parte de las posibilidades de Colombia en este Mundial recaen sobre él.

DC - Jhon Córdoba: Será la principal novedad del once al reemplazar a Luis Suárez en la delantera. Con su potencia física, su juego de espaldas y presencia en el área, le da otro peso al ataque cafetero.

Así se vería la formación de Colombia (4-2-3-1)

Portero: Camilo Vargas

Defensores: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

Mediocampistas: Gustavo Puerta, Jefferson Lerma

Mediapuntas: Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz

Delantero: Jhon Córdoba

Así se vería la formación de Ghana (4-2-3-1)

Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Pixsell/MB Media/GettyImages

Portero: Benjamin Asare

Defensores: Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah

Mediocampistas: Thomas Partey, Kwasi Sibo, Caleb Yirenkyi

Delanteros: Ernest Nuamah, Jordan Ayew, Antoine Semenyo

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026