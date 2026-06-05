Las posibles alineaciones titulares para el amistoso entre Alemania y Estados Unidos

Las selecciones de Alemania y de Estados Unidos protagonizarán este sábado 6 de junio uno de los encuentros más atractivos de la jornada preparatoria para el Mundial. La selección cuatro veces campeona del mundo y uno de los anfitriones del certamen se saldrán al campo del Soldier Field de Chicago buscando llegar con ritmo y buenas sensaciones al debut.

La última vez que se vieron las caras fue en octubre de 2023, con triunfo para los europeos por 3 a 1 en un amistoso jugado en Connecticut

A continuación, las probables alineaciones de cada uno de los equipos.

La posible alineación de Alemania

POR - Oliver Baumann: A sus 36 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Viene de cumplir una gran tarea en la última Bundesliga, pero la presencia de Neuer en el plantel puede representar una amenaza a sus intenciones de disputar su primera Copa del Mundo como titular.

LD - Joshua Kimmich: 109 encuentros con la selección para uno de los jugadores clave que tiene Nagelsmann. Tanto de latera como de mediocampista, el del Bayern se destaca por su inteligencia táctica, calidad en la distribución y capacidad para influir tanto en defensa como en ataque.

DFC - Jonathan Tah: Después de varias temporadas a gran nivel en el fútbol alemán, se consolidó como uno de los referentes de la zaga. Su fortaleza física y dominio en el juego aéreo son fundamentales para el equipo.

DFC - Nico Schlotterbeck: Zurdo, agresivo en la marca y con una gran salida de balón, se ha convertido en una pieza habitual en las convocatorias. A sus 26 años se prepara para su segunda participación en Mundiales.

LI - Nathan Brown: Es una de las novedades de esta convocatoria. El lateral del Eintracht ofrece un recorrido constante por la banda y sabe muy bien integrarse al ataque. Con solo 4 partidos en la Mannschaft, es uno de los que más se juega en este amistoso.

MC - Leon Goretzka: Su potencia física sigue siendo una de sus principales virtudes. Además de aportar equilibrio en la recuperación, tiene llegada al área rival y suele contribuir con goles (15 en 69 partidos con Alemania).

MC - Aleksandar Pavlovic: 10 partidos y un gol con el conjunto nacional para quien es considerado una de las grandes promesas del fútbol alemán. Una fija en el 11 de Nagelsmann.

Germany v Finland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

ED - Lennart Karl: Con 18 años se hizo un lugar en la convocatoria gracias a su talento natural y su capacidad en el uno contra uno. Frente a Estados Unidos tendrá una gran oportunidad de subir en la consideración del DT de cara a la Copa.

MCO - Florian Wirtz: Pese a solo tener 23 años, el del Liverpool ya se ha consolidado como el gran referente de la generación alemana. Tiene pase, remate y mucho gol y será el encargado de hacer jugar al equipo de mitad de cancha para adelante.

EI - Jamie Leweling: El del Stuttgart es un extremo rápido y vertical que ofrece profundidad constante por la banda. Sus buenas actuaciones en la Bundesliga (7 goles, 9 asistencias en 32 partidos) le permitieron ganarse un lugar en el Mundial.

DC - Nick Woltemade: Con casi dos metros de altura, combina presencia física con una técnica poco habitual para un futbolista de su tamaño y llega con confianza tras una primera temporada satisfactoria en el Newcastle.

Así se vería la formación de Alemania (4-2-3-1)

Germany v Finland - International Friendly | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Portero: Oliver Baumann

Defensas: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathan Brown

Mediocampistas: Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic

Volantes ofensivos: Lennart Karl, Florian Wirtz, Jamie Leweling

Delanteros: Jamal Musiala, Florian Wirtz, Lennart Karl

La posible alineación de Estados Unidos

POR - Matt Turner: 54 partidos con Estados Unidos desde su debut en 2021 para quien se perfila como el arquero titular de Pochettino. En esta temporada de la MLS con el New England Revolution, disputó 14 partidos y le convirtieron 18 goles.

DFC - Alex Freeman: Llegó a Villarreal en esta temporada y no ha logrado rodaje en el equipo español. Deberá demostrar que está en ritmo y nivel para hacerse un lugar en el Mundial.

DFC - Tim Ream: Con 38 años es el líder indiscutido de la defensa. Se prepara para disputar su segunda Copa del Mundo tras jugar los 4 partidos del equipo en Qatar 2022.

DFC - Mark McKenzie: Un central fuerte en lo físico y con experiencia en Europa. Se ha afianzado en el equipo gracias a su lectura del juego y grandes porcentajes de duelos ganados.

MC - Sergiño Dest: En plenitud física, es uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo. Su velocidad y facilidad para proyectarse en ataque aportan un valor que no abunda en plantilla de Pochettino.

MC - Weston McKennie: El volante ofensivo de la Juve es uno de los jugadores a seguir. Su despliegue físico, capacidad para llegar al área rival y versatilidad para desempeñarse en distintas funciones dentro del mediocampo prácticamente le aseguran un lugar en el equipo titular.

Senegal v USA | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

MC - Tyler Adams: El capitán y equilibrio del equipo. El volante del Bournemouth brilla a la hora de dar orden táctico a la mitad de la cancha. Una pieza fundamental en este equipo.

MC - Antonee Robinson: Puede jugar como lateral o también como carrilero unos metros más avanzados. Viene de varias temporadas sobresalientes en la Premier League con el Fulham.

ED- Giovanni Reyna: Las lesiones le han quitado continuidad, pero Reyna es uno de los jugadores más talentosos del plantel y uno capaz de darle un salto de calidad al equipo. En 37 partidos con la selección lleva marcados 9 goles.

SD - Ricardo Pepi: En Europa desde 2022, el delantero llega consolidado como una de las referencias de ataque más importantes de Estados Unidos. Viene de una gran temporada en el PSV gracias a su olfato goleador y movilidad por todo el frente de ataque.

EI - Christian Pulisic: La estrella y gran figura de los Estados Unidos. Capitán del equipo y máximo referente ofensivo, acumula 33 goles en 85 partidos. Gran parte de las esperanzas del equipo de hacer una buena Copa recaen en él.

Así se vería la formación de Estados Unidos (3-4-3)

United States v Senegal - International Friendly | John Dorton/USSF/GettyImages

Portero: Matt Turner

Defensas: Alex Freeman, Tim Ream, Mark McKenzie

Mediocampistas: Sergiño Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, Antonee Robinson

Delanteros: Giovanni Reyna, Ricardo Pepi, Christian Pulisic

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